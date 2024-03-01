Галлюцинации и ложные воспоминания: невролог об опасности препаратов от кашля

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Как правило, кодеиносодержащие препараты прописывают на три, максимум пять дней, но эти сроки часто нарушаются.

На первый взгляд безобидные сиропы от кашля, которые широко применяются в период сезонных гриппа и ОРВИ, а также в связи с пандемией коронавируса, в отдельных случаях могут привести к серьезным проблемам со здоровьем — как у взрослых, так и у детей.

Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал невролог, врач-остеопат Александр Евдокимов. По словам доктора, бесконтрольный прием лекарств от кашля грозит появлением нежелательных побочных эффектов.

«Эти сиропы или препараты содержат кодеин, который является психотропным веществом. Он там не в чистом виде и в минимальных дозах. Однако родители часто, получив назначение врача, не соблюдают дозы и временные интервалы приема», — отметил Евдокимов.

Нередко, для того чтобы ускорить процесс выздоровления, родители вместо одной ложечки дают ребенку, например, шесть. Доктор предупреждает — так делать категорически нельзя.

Как правило, кодеиносодержащие препараты прописывают на три, максимум пять дней, но эти сроки часто нарушаются, рассказал невролог. В то же время, важно помнить, что для ребенка в возрасте 6-12 лет максимальная суточная доза кодеина не должна превышать 60 миллиграммов, малышам назначают еще меньше. Взрослым рекомендуется принимать не более 120 миллиграммов в сутки.

«Если доза превышается, особенно в течение нескольких дней, то может наблюдаться различная негативная симптоматика, вплоть до отравления. Кодеин воздействует на центральную нервную систему. Первично он может вызывать эйфорию, улучшение настроения, но при превышении доз, у детей, в частности, наблюдается сонливость, слабость, могут возникнуть внезапные приступы головной боли, значительное снижение концентрации внимания», — предупредил доктор.

Помимо этого, у больного могут возникнуть галлюцинации или ложные воспоминания — то есть, ребенку будет казаться, что он что-то делал, когда на самом деле этого не было. По словам Евдокимова, это в первую очередь связанно с нарушением рекомендаций врача и длительным приемом препаратов.

Как отметил специалист, еще одним побочным эффектом может стать постепенное привыкание к лекарству, что тоже негативно может сказаться на здоровье, поэтому всегда нужно внимательно слушать врача, читать то, что он написал, и придерживаться инструкции.

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