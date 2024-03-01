Больше 100 человек погибли во время раздачи гуманитарной помощи в Газе

Фото, видео: Reuters / AMIR COHEN; 5-tv.ru

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Израильская сторона утверждает, что причиной тому стала начавшаяся давка, однако палестинцы заявляют, что по людям открыли огонь.

Больше ста человек погибли во время раздачи гуманитарной помощи на севере Сектора Газа. Пострадавших — почти 800. Это данные Минздрава Палестины. Люди с детьми собрались, чтобы получить самое необходимое — продукты, медикаменты и воду.

Новый конвой с гумпомощью пришел из Египта, его сопровождали израильские военные. Они заявляют, что якобы началась давка, которая и привела к жертвам. Но сами палестинцы утверждают, что подразделения Израиля внезапно открыли по людям огонь на поражение.

Новая массовая гибель мирного населения Газы вызвала негодование во многих странах. Так, президент Колумбии сравнил действия Израиля с холокостом и объявил о прекращении закупок оружия у еврейского государства. А в МИД Турции прямо заявили, что Тель-Авив совершил еще одно преступление против человечности.

Расследовать случившееся призвали даже в США. При этом именно Мтаты неоднократно накладывали вето в Совбезе ООН на резолюции, требующие немедленного прекращения огня в Секторе Газа.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС. В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что главу Пентагона Остина освистали за поддержку Израиля.