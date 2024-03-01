Пять морей и Байкал: в России реализуют крупный проект в сфере туризма

Фото, видео: © РИА Новости / Саид Царнаев; 5-tv.ru

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Поток туристов в стране может вырасти на десять миллионов человек.

Еще один важный пункт послания — модернизация туристической инфраструктуры. Особое внимание президент уделил проекту «Пять морей». Он предусматривает строительство новых современных отелей на побережье Байкала, Балтики, Азовского, Черного, Японского морей. Крупный гостиничный комплекс появится и на Каспии. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов — о масштабных планах и том, как они уже реализуются.

С посланием к Федеральному собранию президент России выступил 29 февраля. Оно стало стало рекордным по продолжительности. Речь Владимира Путина длилась около двух часов и шести минут, когда в 2018 году его самое долгое обращение заняло один час и 57 минут.

Глава государства акцентировал внимание на вопросах внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года и далее. Путин рассказывал о национальных проектах. Внешнеполитические вопросы также были затронуты. Речь шла и про конфликт на Украине, а также помощь участникам спецоперации.