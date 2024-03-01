Собянин рассказал о результатах первого года работы БКЛ

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Большая кольцевая линия улучшила транспортную доступность во всей Москвы. Новые маршруты и более короткие пересадки позволяют горожанам экономить до 45 минут в день.

За первый год работы Большой кольцевой линии (БКЛ) москвичи совершили по ней более 340 миллионов поездок, а по будням кольцом пользуются свыше 1,3 миллиона человек. Об этом в своем блоге сообщил Сергей Собянин.

«Год назад мы вместе с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным открыли сквозное движение по Большой кольцевой линии московского метро. Мегапроект, реализованный за рекордные 10 лет. Крупнейшее в мире подземное метрокольцо протяженностью 70 километров. Новое сердце московского метро. Сегодня, как это и бывает с удачными проектами, кажется, что БКЛ была всегда», — написал Мэр Москвы.

Большая кольцевая линия улучшила транспортную доступность всей Москвы. Новые маршруты и более короткие пересадки позволяют горожанам экономить до 45 минут в день.

Более 10 процентов поездок по БКЛ совершают новые пассажиры, которые раньше не пользовались городским транспортом. Дорога на метро для них стала удобнее, чем на собственной машине или такси.

БКЛ спроектировали так, чтобы максимально разгрузить Кольцевую и центральные участки радиальных линий метро. В результате на многих перегонах число пассажиров уменьшилось до 23 процентов. Благодаря этому появилось больше свободных мест и личного пространства в метро.

«БКЛ — это около 100 современных поездов „Москва-2020“ российского производства. Бесшумные и просторные, с интерактивными схемами, сквозным проходом и USB-зарядками, расположенными у каждого сиденья, — они задали новый уровень комфорта поездок, к которому постепенно должны подтянуться все линии метрополитена», — добавил Сергей Собянин.

Новая линия дала импульс развитию прилегающих территорий. С 2013 по 2030 год общий объем частных инвестиций в строительство технопарков, офисных и торговых центров, кварталов современного жилья возле БКЛ составит около 5,2 триллиона рублей.

В 2024-м, через 11 лет после начала строительства, линия выйдет на самоокупаемость. Дополнительные налоговые доходы столичного бюджета превысят расходы на возведение станций и прокладку тоннелей.

Кроме того, Большая кольцевая линия заложила основу развития метро на десятилетия вперед. Две новые ветки — Троицкую и Рублево-Архангельскую — уже строят. По третьему, Бирюлевскому радиусу, идут подготовительные и проектные работы.