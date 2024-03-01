Отложите телефон в сторону: как эффективно снизить уровень стресса

Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio

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Порой люди не задумываются, что находятся в напряжении большую часть своей жизни. Необходимо грамотно подходить к снижению стресса, чтобы предотвратить проблемы со здоровьем.

Согласно исследованию РОМИР, около 95% россиян испытывают стресс, а более трети страдают от него постоянно. Многие пытаются избавиться от отягощающего напряжения с помощью безрецептурных успокоительных или алкогольных напитков, однако подобные методы лишь усугубляют проблемы.

О нескольких способах грамотного снижения стрессового состояния рассказали врач-сомнолог, профессор Центральной государственной медицинской академии Управления делами президента РФ Роман Бузунов и врач София Черкасова на презентации книги «Преднамеренное спокойствие. Программа борьбы со стрессом и тревогой», пишет KP.RU.

Трапезничать в спокойствии

Как подметил профессор, самый обычный прием пищи можно превратить в релаксационную технику. Нередко люди перекусывают на бегу, глядя в телефон и находясь при этом в нервном состоянии. Такое отношение к еде серьезно влияет на пищеварение.

«Выделяются гормоны стресса, которые блокируют различные процессы в желудочно-кишечном тракте. В результате — тяжесть в животе, изжога, вздутие и прочие неприятности вдобавок к остальным жизненным невзгодам», — объясняется в материале издания.

Именно поэтому перед трапезой стоит сделать небольшую паузу, которая поможет отвлечься от дел и беспокоящих мыслей. Попробуйте убрать телефон подальше от себя и используйте новую технику жевания.

Она предполагает, что каждый кусочек еды необходимо несколько секунд просто подержать во рту. Затем сделайте около 30 жевательных движений. Также не держите наготове следующий кусок, пока тщательно не прожуете следующий — попробуйте сосредоточиться на своих ощущениях.

«Релаксационная техника питания идет на пользу пищеварению, ускоряет насыщение и уменьшает риск переедания», — добавил Роман Бузунов.

Следите за дыханием

Изменение дыхания может повлиять на реакцию нервной системы и психологическое состояние, в том числе и на снижение тревожности и стресса. София Черкасова предложила такой способ:

найдите удобное место и сядьте — должны расслабиться мышцы спины и плечи

сделайте медленный вдох, считая до четырех

задержите дыхание, считая до семи

после медленно выдыхайте, ведя счет до восьми

«Дышите в спокойном темпе, примерно со скоростью 1 счет в секунду и в комфортном режиме — чтобы вам хватало воздуха», — посоветовала врач.

Вдыхать стоит через нос, а выдыхать — через нос или рот. Постарайтесь сосредоточиться на своем дыхании. Такая техника после нескольких тренировок снимет напряжение и уменьшит состояние тревожности.

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