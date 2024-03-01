Часто болеет? Лучшие способы надежно укрепить иммунитет ребенка

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Создайте благоприятные условия для развития и воспитания наследника.

Врач-педиатр Екатерина Морозова рассказала, что делать, если ребенок часто болеет в детском саду. Об этом пишут «Известия».

«Дети, посещающие детские сады, подвержены повышенному риску заболеваний из-за близкого контакта с другими детьми. Есть несколько мер, которые могут помочь справиться с этой проблемой. Так, обсудите с педиатром возможность дополнительных прививок или витаминных комплексов, способствующих укреплению иммунной системы. Подчеркните важность регулярного мытья рук как у ребенка, так и у взрослых, которые с ним контактируют. Это поможет предотвратить распространение инфекций», — сказала она.

Обеспечьте ребенка полноценным рационом, включающим овощи, фрукты, белки и здоровые жиры, что поможет укрепить его иммунную систему, добавила Морозова. Также помогут укрепить здоровье ребенка физическая активность и проветривание помещений.

Предоставьте ребенку достаточное количество сна. Отдых способствует восстановлению сил, отметила врач.

Создайте благоприятные условия для развития и воспитания ребенка, чтобы уменьшить воздействие стрессовых ситуаций на его иммунитет. Усиление иммунитета у ребенка — это процесс, который требует внимания и заботы со стороны родителей и педиатров.

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