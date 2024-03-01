Маркиз, Мурысик, Жоржик, Гуччи, Лакки: кладбище домашних животных Волочковой

Фото: Instagram* @volochkova_art

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Звезда эстрады с завидным постоянством теряет питомцев. С чем это связано? Неужели в доме негативная аура? Или артистка не умеет ухаживать за теми, кого приручает?

Жизнь знаменитой балерины Анастасии Волочковой полна событий. Правда, не всегда они приятные. Очередная трагедия произошла у артистки больших и малых театров около двух месяцев назад, но рассказать о ЧП она решилась только сейчас: скоропостижно скончался ее домашний любимец. Поклонники заметили странную закономерность: у всех питомцев дивы несчастливая судьба. Почему так происходит — загадка для всех.

Кот № 1 и Кот № 2

Первый прирученный зверь появился у балерины еще в детстве. Волочкова рассказывала: как-то раз она остановилась у витрины магазина, увидев большую плюшевую белую кошку. Папа запомнил это и когда красавице исполнилось десять лет, подарил такую же, только настоящую. Это был питомец ангорской породы с голубыми глазами.

Капризного и своенравного кота будущая звезда назвала Маркизом. Он прожил в большой семье долгие 18 лет, подарив молодой артистке истинное счастье. Та не раз утверждала, что кот был волшебным — лечебным: после изнуряющих тренировок ложился на труженицу и почти сразу избавлял от болей в теле!

К большому сожалению, это был первый и единственный домашний любимец балерины, жизнь которого была очень долгой. Как только Анастасия выросла, съехала от родителей и стала сама ухаживать за котами, они начали быстро гибнуть.

Instagram* @volochkova_art

Тяжелая участь, в частности, настигла второго питомца Волочковой по кличке Мурысик. Это — тоже подарок. Только не от родственников, а от экс-возлюбленного — бизнесмена Игоря Вдовина, приходящегося отцом дочери артистки Арианде.

Мурысик в отличие от Маркиза был котом персидской породы. По воспоминаниям самой балерины, он очень любил спать на концертных костюмах. Так, что порой одежду приходилось часами очищать от шерсти. Но разве могла звезда балета отказать красавчику в небольшой прихоти?

Как и все представители семейства кошачьих, Мурысик Волочковой был очень своенравным. Нередко хозяйка ругалась с любимцем, а он в ответ царапал ее. Однажды ссора была такой сильной, что питомец отказывался подходить к балерине несколько дней. После «раскаялся», а та, конечно же, его простила.

Мурысик погиб страшной смертью, не дожив до приличного кошачьего возраста. Его прямо возле дома разодрали бродячие собаки. С тех пор звезда тщательно следила за перемещением любимцев, но и это не спасало их от суровой участи.

Кот № 3 и кот № 4

Анастасия Волочкова никогда не представляла себе жизнь без домашних животных. Поэтому вскоре после трагедии снова завела белого кота, только на сей раз невской маскарадной породы. «Мальчика» назвали Жоржиком. Он покорил звезду балета своим непримиримым характером и гиперактивностью.

По рассказам дивы, Жоржик прекрасно ладил и с ней самой, и с ее дочкой Ариадной. Наследнице даже изредка разрешалось выгуливать кота, а спать он предпочитал в комнате девочки. Хозяйки души не чаяли в любимце, но вскоре он пропал. За помощью звезда даже обратилась в редакцию KP.RU, умоляя предоставить любую корректную информацию. В итоге малыша удалось отыскать, но и он прожил совсем недолго.

На смену Жоржику пришел кот Гуччи — он был подарком от одного из поклонников. Судьбе этого белоснежного красавца тоже не позавидуешь: животное погибло в ходе банальной операции по удалению когтей. Звезда считает, что в этом виноваты именно ветеринары, у которых, возможно, не хватило опыта и образования для спасения ее питомца.

Любимый Лакки и кот № 6

Самым медийным котом Анастасии Волочковой, пожалуй, был Лакки. Он родился в элитном питомнике в Донецке и приходился племянником покойному Гуччи. Балерина прожила с пушистым красавцем всего пять лет.

«Не знаю, не обалдеет ли это созданье от масштабов моего особняка. Но он очень милый и не прячется, а старается быть ближе к людям. Я так люблю все белое!» — делилась приобретением с поклонниками артистка.

Волочкова устраивала фотосессии с любимцем, показывала его гостям, разговаривала с ним томными вечерами — в общем, не могла оторваться от Лакки, когда находилась в стенах дома. И вот, два месяца назад его не стало.

Instagram @volochkova_art

Недолго погоревав, Анастасия Волочкова прикупила себе новое пушистое создание. По традиции — это светлый котенок с уникальной родословной стоимостью полмиллиона рублей. Цена звезду совсем не беспокоит: малыш будет радовать ее, и это самое главное.

Кличка у малыша уже была — Роджер. Но знаменитая хозяйка захотела придумать новую. Среди вариантов — Легран. Однако балерина еще спрашивает советы у поклонников.

Instagram @volochkova_art

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Анастасия Волочкова могла попасться на уловку мошенников при покупке нового кота.

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