Арестованный в США россиянин признался в контрабанде микроэлектроники

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Предпринимателю Максиму Марченко грозит до 100 лет тюрьмы.

Россиянин Максим Марченко, арестованный в США, признал себя виновным в контрабанде микроэлектроники двойного назначения в РФ. Об этом говорится в заявлении представителей американского Минюста, размещенном на официальном сайте. В тексте отмечается, что мужчина согласился с одним пунктом (из семи) обвинения в отмывании денег и с одним в части, касающейся контрабанды. За первое он может получить 20 лет тюрьмы, за второе десять. Заседание, в ходе которого может прозвучать окончательное решение суда, назначено на 6 июня.

Максим Марченко находится под стражей с сентября 2023 года. Как следует из судебных документов, он руководит рядом подставных организаций в Гонконге. В их числе предприятия Alice Components, Neway Technologies, RG Solutions. Обвинение настаивает, что россиянин якобы делал закупки для упомянутых компаний. В списке товаров были OLED-микродисплеи. Предполагается, что продукция предназначалась для России, а конечными пользователями назывались Китай, в частности Гонконг.

Помимо контрабанды и отмывания денег Марченко предъявлены обвинения в заговоре в целях обмана государства, то есть США, так как он пытался организовывать закупки техники в обход антироссийских санкций. Если суд докажет его вину по всем семи пунктам, тюремный срок может максимально составить 100 лет.

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