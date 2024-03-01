Почти как на Олимпиаде в Мюнхене: россияне в обыграли американцев в кибер-схватке по баскетболу

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru

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Нашей команде удалось вырваться вперед в последние моменты матча.

На финишную прямую выходят соревнования первых международных «Игр Будущего». В некоторых дисциплинах уже определились победители. Так лучшими фиджитал-баскетболистами стала команда из России, обойдя всего на несколько очков соперников из США. Также стали известны чемпионы гонки дронов и велосипедного мотокросса. Корреспондент «Известий» Артур Ишпулатов следил за зрелищными поединками.

Страсти на «Играх будущего» накалились до предела. В финальном матче по фиджитал-баскетболу — противостояние команд из России и США. Ради захватывающего состязания зрители приехали в Казань из других городов.

«Я искушенный зритель, я очень часто бываю на спортивных ивентах, вот только что я была на спартакиаде. Что очень интересно и что очень впечатляет — это уровень и масштаб», —прокомментировала зрительница Наталья Павлова.

Миллионы людей по всему миру смотрели матч онлайн. За его ходом пристально следили в России, Америке, Бразилии.

Интересно то, как транслируют игру — на кране находится камера, с ее помощью показывают игроков сверху, и у зрителей создается впечатление, будто это не баскетбольный матч, а компьютерная игра.

Диджитал-часть соревнований заставила понервничать. Разрыв между американцами и россиянами был минимальным. На трибуне за «Liga Pro Team» болели участники команды «Ural Basket». Они заняли третье место.

В кибер-схватке соперники оказались сильнее. Обошли россиян всего на одно очко.

«Думал только об игре, как сократить счет, когда мы проигрывали, как отзащищаться, как забить трешку, только об этом были мысли у меня», — вспоминает участник команды «Liga Pro Team» Михаил Панченко.

К финалу российские баскетболисты готовились основательно. Тренировались каждый день и анализировали игру американской команды. В физической части россияне вырвались вперед. К концу матча американцы догоняли. Итог: наша победа с разрывом в два очка.

«Действительно, это первые фиджитал-игры, и всегда первые соревнования, которые в истории — это вписываешь себя в историю, поэтому для нас это прям «Вау», —делится впечатлениями участник команды «Liga pro Team» Шалва Шаташвили.

Американская команда не смогла достойно принять поражение. Правда, американской назвать ее трудно — всего один игрок из США, два бразильца. Еще один — представлен, как игрок с Кипра, хотя сам живет в Турции, на родине отца. После матча он вполне в западном стиле скажет: русские подсуживали своим.

«Считаю, судьи подсуживали российским командам, я наблюдал это на нескольких матчах, в данном случае, считаю, что последний фол нам был не засчитан именно женщиной судьей, поэтому в данном случае матч был не 2 на 2, а 2 на 3», —отметил участник команды «R10» Тансу Аксой.

Еще один грандиозный финал на «Играх» — гонка дронов. Победу одержал пилот из Южной Кореи. В успех не верил до конца. Во-первых, холодная погода, из-за которой быстро садятся аккумуляторы дрона. Во-вторых, в отличие от других состязаний, здесь не дают запасные батарейки за успешное прохождение препятствий. В-третьих, серьезную конкуренцию составляли россияне и болгары.

«Мы постоянно были на нервах. Мой брат следил за тем, чтобы ничего не сломалось, чтобы дрон никуда не врезался», —рассказывает победитель Гонки дронов Мин Чан Ким.

Закончились соревнования и для BMX-еров. На «Играх будущего» это групповое, а не одиночное состязание, как на других турнирах. Поддержать райдеров пришли австралийские скейтбордисты.

«Мне нравятся эти соревнования. Я катаюсь не только на скейте, а также на BMX. Я, конечно, не так хорошо это делаю, как на скейте, но я уважаю своих близких друзей профессиональных ВМХ-еров из Австралии, поэтому я пришел посмотреть», —рассказывает скейтбордист из Австралии Бенджамин Карри.

Трюки для выполнения на велосипедах здесь выбирали соперники. Лучшей оказалась смешанная команда — два россиянина и один испанец.

«Космос, ощущения невероятные, не было мысли, что мы победим, точнее, мы, конечно, к этому стремились, но то, что это воплотилось в жизнь… У нас собралась какая-то невероятная команда в итоге, сплоченная, как ни странно. И получилось выиграть», — делится победитель соревнований по фиджитал-ВМХ Ирек Ризяев.

На выигранные деньги испанец собирается построить скейт-парк прямо во дворе своего дома. На Родину он уедет с подарком, который вручают всем победителям — тюбетейкой.

«Это символ этого города, символ этой республики. Поэтому я ее ношу с очень большой любовью и с очень большим уважением», —отметил Майкл Флек да Сильве.

Еще одни самые ожидаемые финальные соревнования — по скейтбордингу и футболу. Они пройдут в это воскресенье.