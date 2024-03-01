На Пятом канале акция «День добрых дел» для 15-летнего Назара

Фото, видео: 5-tv.ru

У подростка сложное заболевание, из-за которого его постоянно мучают приступы головной боли вплоть до потери сознания.

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Сегодня День добрых дел на Пятом канале! И наша с вами помощь нужна 15-летнему Назару.

У подростка сложное заболевание, из-за которого его постоянно мучают приступы головной боли вплоть до потери сознания. Чтобы избавить ребенка от страданий, необходимо поставить точный диагноз.

Для этого мальчику требуется дорогостоящий имплант, цена — больше миллиона рублей. Для семьи Назара это неподъемная сумма.

Помочь можем мы с вами. Для этого достаточно отсканировать QR-код, который вы видите на экране, или отправить СМС с суммой пожертвования на короткий номер 7511.

Назар ни на минуту не остается один, ведь в любой момент он может потерять сознание. Больничные коридоры за последние восемь лет стали для него родными: именно столько времени врачи пытаются поставить диагноз и определить, из-за чего у подростка случаются приступы.

«Головная боль, рвота и с резкими перепадами давления. Бывает, еще теряю сознание, слепнет правый или левый глаз, а также отнимаются руки, ноги, а бывает, и язык», — рассказывает о приступах Назар.

Состояние его только ухудшается, родители живут в постоянном страхе за жизнь ребенка. В родном городе Иваново они обошли чуть ли не всех кардиологов и неврологов, но ответа так и не получили.

«Самое страшное, наверное, это беспомощность. Когда ты видишь, что ребенку плохо, а сделать ничего не можешь, потому что не знаешь, что делать. Рекомендаций нет», — в отчаянии говорит Юлия Синева, мама Назара.

После очередного падения в школе Назар сломал руку. Теперь учится дома, больше читает и рисует, любимые развлечения мальчишек ему недоступны — играя в футбол, он задыхается.

Усерднее всего Назар учит физику и алгебру, любит черчение. Мечтает стать инженером и полететь в космос.

Уверен, что сумеет сконструировать ракету. Своими амбициозными планами парень делится с друзьями — они его во всем поддерживают.

Сейчас Назара обследуют кардиологи в Москве. Чтобы узнать точную причину приступов, нужно имплантировать под кожу специальный кардиомонитор- аппарат круглосуточно будет делать кардиограмму.

«В момент потери сознания могут быть более жизнеугрожающие аритмии. Желудочковая тахикардия, вплоть до остановки сердечной деятельности. Вот самая главная задача — исключить и вовремя помочь ребенку, если мы что-то находим, соответственно, мы принимаем меры по его лечению», — объясняет детский кардиолог Елена Ерастова.

Стоимость такой диагностики — 1 088 800 рублей. Для многодетной семьи из Иванова это космические деньги, взять их просто негде.

Мама круглосуточно находится с сыном, а отец работает автоэлектриком. У нас с вами есть возможность подарить Назару надежду на излечение.

Сейчас его самая заветная мечта — даже не полететь в космос, а просто прогуляться одному, побыть наедине с самим собой. Помогите сейчас — завтра будет поздно!

В случае, если отправка СМС-сообщения по каким-либо причинам невозможна или недоступна, вы также можете оказать помощь Назару, обратившись напрямую в благотворительный фонд.