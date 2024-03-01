Серьезная опора: реакция россиян на запуск новых национальных проектов в стране

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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О планах по развитию разных сфер жизни президент Владимир Путин сообщил накануне, в рамках своего послания Федеральному собранию.

Тема поддержки семей стала одной из главных в послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В частности, речь шла о значительном увеличении ряда выплат, а также о продлении семейной ипотеки.

Кроме того, государство продолжит выплачивать по 450 тысяч рублей на погашение кредита за квартиру, положенные при рождении третьего ребенка. Для многих такая помощь — серьезная опора. Так, например, семья Гладышевых из Владимирской области планирует приобрести квартиру для старшего ребенка.

«Слушали послание президента и услышали хорошую новость о том, что продлены выплаты 450 000 рублей для погашения ипотеки. Очень были рады, так как старшая дочка заканчивает школу в этом году и уже задумываемся, что нужно приобрести жилье, так как обучаться будет в другом городе. Это поддержка очень весомая», — рассказывает мама троих детей Анна Гладышева.

Много внимания президент уделил теме образования. Глава государства предложил запустить новый национальный проект «Кадры».

Во всех школах страны появится система профориентации. Начиная с шестого класса, ученики смогут познакомиться с разными специальностями. Они будут посещать предприятия, а также научные и медицинские центры.

«Они получают, помимо того, что опыт, они получают корочки станочника, например. Корочки, которые помогут им при дальнейшем трудоустройстве, и уже их с распростертыми объятиями предприятия ждут и принимают», — отмечает учитель технологии лицея № 120 города Челябинск Андрей Васильев.

Не осталась без внимания и тема специальной военной операции. По словам президента, участники СВО должны занимать ведущие позиции в системе образования, воспитания молодежи, а также в государственном и муниципальном управлении.

Ранее 5-tv.ru писал, что важно знать про объявленные Путиным новые нацпроекты в России.