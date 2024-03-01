Крым предъявит Украине иск за ущерб от финансовой блокады

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Рабочая группа ведет постоянную деятельность, чтобы оценить урон.

Новый иск от Крыма к Украине будет предъявлен по поводу взыскания ущерба от финансовой блокады. Об этом сообщил глава парламента региона Владимир Константинов.

«После водной и энергетической блокад мы планируем оценить ущерб от финансовой блокады полуострова. Как известно, после возвращения Крыма в Россию нам заблокировали все счета, многие люди остались без средств к существованию», — цитирует политика РИА Новости.

Рабочая группа ведет постоянную деятельность, чтобы оценить ущерб, который был нанесен полуострову «преступным образованием Украина». Будут подсчитаны «убытки от транспортной и продовольственной блокад» и проведена оценка «каждого преступления киевской банды».

Ранее 5-tv.ru писал, что крымские власти оценили ущерб, нанесенный полуострову из-за энергетической блокады со стороны Украины. В 2015 году украинская сторона прекратила поставки электроэнергии в Крым.

Власти полуострова насчитали сумму иска за это в более чем пять триллионов рублей. Константинов заявил, что в тяжелый период Россия помогла региону справиться с препятствиями.