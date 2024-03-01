Под надежной защитой «Бук-М2». Лучшее видео из зоны СВО за день

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Скорость и проходимость боевой машины — как у хорошего внедорожника.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Су-25 поразили опорный пункт и живую силу ВСУ на краснолиманском направлении

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с последующим кабрированием на предельно малой высоте в 25 метров. По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были уничтожены.

Полет прошел в штатном режиме. После выполнения боевой задачи экипажи выполнили противоракетный маневр с отстрелом ложных тепловых целей и успешно вернулись на аэродром базирования.

Расчеты комплексов ПВО обеспечивают защиту войск и гражданских объектов в Запорожской области

Расчеты комплексов ПВО Южного военного округа (ЮВО) продолжают обеспечивать защиту подразделений Вооруженных сил России и гражданских объектов в Запорожской области от средств воздушного нападения противника.

Пусковая установка ЗРК «Бук-М2» выезжает на огневую позицию. Скорость и проходимость боевой машины — как у хорошего внедорожника.

Это высокомобильный комплекс, предназначенный для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб, а также для борьбы с тактическими баллистическими, авиационными ракетами и другими элементами высокоточного оружия в полете.

Подразделения ПВО обеспечивают защиту прикрываемых объектов от средств воздушного нападения, в том числе в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника. В зоне спецоперации подразделения ПВО прикрывают войска, командные пункты, штабы, а также населенные пункты, где находятся мирные жители.