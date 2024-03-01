Скоро станет примой? Может ли помощница Лола подсидеть Волочкову

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Та стала правой рукой и подругой знаменитости, но фанаты видят в ее карьерном росте большую опасность.

Домработница балерины Анастасии Волочковой Лола некоторое время назад стала ее личной помощницей. Она пользуется абсолютным доверием звезды, сопровождает ее на мероприятиях и часто появляется на фотографиях в ее личном блоге.

Однако безграничной благодарности и привязанности танцовщицы ее поклонники не понимают. Они регулярно обращаются к кумиру и просят быть осторожнее, так как видят в стараниях Лолы якобы исключительно меркантильные интересы.

Волочкова давно живет в своем загородном особняке одна. Единственная дочь Ариадна переехала к отцу и мачехе, и теперь компанию балерине составляют только наемные работники.

В их числе - Лола и ее муж Рустам. Оба давно трудятся в доме селебрити, здесь же родился их ребенок.

По словам балерины, она с большой радостью принимает у себя целую семью, дает им кров и хлеб, заработок. И не видит повода сомневаться в своем выборе.

«Лола и Рустам — это члены моей семьи. Это не домохозяюшка и ее муж, который тоже работает у меня дома. Это люди, которые реально проверены на всем: на деньгах, на добропорядочности», — делилась Волочкова.

Домработница Лола превращается в светскую леди в доме Волочковой. Instagram* / volochkova_art

Звезда с воодушевлением рассказывала подписчикам, что решила повысить свою работницу. Поклонники же уверены, что добротой и наивностью оторванной от реальной жизни знаменитости попросту пользуются проворные супруги.

А может, и поощряют ее любовь к просекко ради собственной выгодой. В ответ балерина только отшучивается: она по-прежнему души не чает в Лоле, которая тем временем расцветает.

На последнем совместном фото женщину не узнать. Она преобразилась, выглядит ухоженной и, разумеется, довольной своим положением.

Фолловеры отмечают, что помощница стала краше начальницы — может, даже когда-нибудь затмит свою начальницу. Волочкову при этом критикуют за внешний вид: указывают на чрезмерную худобу, отечное лицо, а также редактуру снимков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкову обвинили в использовании фотошопа.

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