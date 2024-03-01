Семейная трагедия: почему Карл III лишился возможности увидеть детей принца Гарри

Ехрrеss: Карл III рискует никогда не увидеть внуков после суда с принцем Гарри

Фото: www.globallookpress.com / Pool

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Новый эпизод в сложных взаимоотношениях отца и сына.

Король Великобритании Карл III совсем не рад, что вышел победителем из судебного спора с собственным сыном, принцем Гарри. И дело не в том, что отца тяготит сам факт конфликта: в результате всех разбирательств он рискует больше никогда не увидеть внуков.

Газета Daily Express пишет, что Высокий суд Лондона, который формально действует от имени британского монарха, отказал Гарри в рассмотрении жалобы на семью. Он считал несправедливым лишение права на полицейскую охрану, которую, к слову, обеспечивают налогоплательщики.

Принц давал понять в своей претензии, что родственники имели отношение к отмене данной привилегии. Гарри утратил ее после переезда с женой Меган Маркл в США. Тогда же были аннулированы его титулы и воинские награды.

Неприятно, поэтому младший сын короля то и дело обращается в суд. Он даже говорил в прошлом году, что только из-за отсутствия полицейской охраны не может привозить сына и дочь на родину.

Стоит отметить, Арчи и Лилибет действительно были в Великобритании лишь раз с 2020 года — на похоронах королевы Елизаветы II. Карл III, как известно, в отличие от принца Уильяма с женой Кейт Миддлтон, супруги Камиллы и других членов семьи, теплил надежду на восстановление добрых отношений с принцем Гарри.

Очередной суд снова отодвинул срок возможного воссоединения, а времени у короля, вероятно, не так много. Недавно ему диагностировали рак, монарх проходит лечение.

Пока он только минимально выполняет свои обязанности. Принц Гарри намерен подать апелляцию, но в ее успех эксперты не верят.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Великобритания готовится к возможной смерти больного раком Карла III.