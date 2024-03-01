«Бычий цикл»: почему растет курс биткоина и есть ли у этого предел

Фото: www.globallookpress.com / Cfoto

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Криптовалюта на протяжении последних месяцев только дорожает, однако уверенности в ее безоблачном будущем у инвесторов нет.

Цена биткоина (BTC) взлетела 29 февраля до уровня в 60 с лишним тысяч долларов впервые с ноября 2021 года. Данная криптовалюта находится в так называемом «бычьем цикле» (булл-ран) с сентября 2023 года, характеризующимся длительным периодом роста.

Как сообщают эксперты Майкл Адамс и Пол Катцефф в материале Forbes, благодаря скачку общая доходность биткоина с начала 2024 года составила более 42% с приростом почти в 6% только за последние 24 часа.

Можно ли теперь считать его надежным объектом для инвестиций? Таких выводов профессионалы рынка делать не спешат.

BTC восстановил все позиции, которые потерял с наступлением «криптовалютной зимы» в мае 2022-го, и неуклонно приближается к преодолению своего исторического максимума в 67 тысяч долларов, установленного в ноябре 2021 года.

Другая монета — эфириум (ETH) — тоже тянется вверх, но не так существенно. За последние сутки она выросла почти на 3% и торгуется по 3,3 тысячи долларов, в то время как ее максимум — 3,5 тысячи.

Почему курс биткоина растет

Те самые «бычьи» темпы, по мнению экспертов, вызваны волной оптимизма криптоинвесторов после одобрения американской Комиссией по ценным бумагам и биржам 11 спотовых биржевых фондов (ETF). К примеру, в них уже было вложено более 577 миллионов долларов.

Этот тип биржевого фонда позволяет официально торговать биткоинами по спотовой или текущей цене. Предыдущие биткоин-ETF могли использовать только фьючерсы на биткоины, а это сложные производные инструменты, которыми могут оперировать только опытные инвесторы.

Что будет с биткоином дальше

Несмотря на бычий рост, некоторые трейдеры все еще боятся коррекции цен. Криптовалюты сильно пострадали во время волны банкротств и неудачных решений в 2022 году.

Произошел коллапс монеты LUNA от блокчейна Terra, который положил начало «крипто-зиме» в мае того же года, а в ноябре крах ведущего сервиса обмена криптовалют FTX выглядел как последний гвоздь, вбитый в гроб всей системы.

«В течение 2023 года Комиссия по ценным бумагам и биржам и Комиссия по торговле товарными фьючерсами подали многочисленные иски регулирующих органов против некоторых крупнейших криптовалютных бирж и компаний. Эти иски помешали многим вести бизнес в США. За этот период биткоин упал с предзимнего максимума в 65 тысяч долларов до минимума почти в 16 тысяч. Это было 75% колебание цен всего за один год», — отмечают авторы материала.

Так что, несмотря на впечатляющий рост, выстроить точный прогноз едва ли возможно. Неизвестно, насколько взлетит криптовалюта, прежде чем произойдет очередная коррекция.

По оценкам экспертов, хоть биткоин и находится в фазе долгосрочного подъема, ситуация в мире делает рынок потенциально нестабильным. Инвесторы понимают, что даже в лучшие времена предсказать краткосрочное поведение цен сложно.

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