Глобальная программа: что важно знать про объявленные Путиным новые нацпроекты в России

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Глава государства фактически поставил задачу: поддержку должен почувствовать каждый житель.

В этом послании президент России Владимир Путин совместил и свои прямые обязанности как главы государства, и большие планы — как кандидата на новый президентский срок. Поэтому и длилось оно больше двух часов.

Это теперь новый рекорд для обращений такого характера. Что показательно — Путин как лидер призвал министров и сенаторов смотреть на свою страну, а не вокруг.

И совершенно доступно объяснил, почему. Это важнейшие нацпроекты, на которые будут выделены триллионы рублей, это семья как главная опора государства, это возможность молодым людям реализовать себя в абсолютно непохожих друг на друга разных сферах.

И, что самое главное, фактически поставил задачу: поддержку России должен почувствовать каждый ее житель. Получилось ли донести, расскажет корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Президентское послание — это глобальная программа преобразований в масштабах страны. Запускается сразу пять новых национальных проектов. Первый — «Семья».

«Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают нормы морали и институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, а мы выбираем жизнь. Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация. Наш выбор разделяют большинство людей в мире, в том числе миллионы граждан западных стран», — заметил президент.

Но традиционным ценностям нужна помощь. Демографические проблемы — общемировая тенденция.

Молодые люди заняты образованием, карьерой. Рождение детей откладывают на потом, а России «на потом» нельзя.

«Поддержка семей с детьми — наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. В горизонте ближайших шести лет мы должны добиться устойчивого роста рождаемости», — подчеркнул Путин.

Проблема в том, что многодетные чаще других сталкиваются с бедностью — практически каждая третья семья. Поэтому регионам со сложной демографической ситуацией выделят 75 миллиардов рублей для местных программ поддержки.

Материнский капитал пролонгируют до 2030 года — это минимум. Продлевают и семейную ипотеку.

«Особое внимание уделить семьям с детьми до 6 лет включительно. Для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%. И еще сейчас при рождении третьего ребенка государство погашает за семью часть ипотечного кредита — 450 тысяч рублей. Также предлагаю продлить действие такой нормы до 2030 года», — сказал Путин.

Налоговый вычет вырастет и на второго, и на третьего ребенка. Причем все будет происходить в автоматическом режиме.

Писать заявления и бегать по инстанциям не нужно. Но забота о семье касается не только детей, второй нацпроект — «Продолжительная и активная жизнь».

«При этом важно, чтобы росла продолжительность именно здоровой, активной жизни, чтобы человек мог посвящать свое время семье, близким, детям, внукам. Мы продолжим федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями, а также с диабетом. Кроме того, предлагаю запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья. Чтобы дети рождались и росли здоровыми, а в будущем и у них были здоровые дети», — подчеркнул Путин.

Поэтому деньги выделяют на обновление больниц, поликлиник, перинатальных центров. Как и на строительство спортивных объектов.

«Уже со следующего года будем предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно, на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО. Помните народный лозунг? Каждый помнит эту шутку — бросай пить, вставай на лыжи. Вот это тот самый случай, момент такой настал. Кстати говоря, что касается питья. Здесь у нас заметный хороший результат. Вот реальный, без всякого экстремизма. Мы значительно снизили употребление алкоголя и прежде всего крепкого алкоголя. И это, безусловно, сказывается на здоровье нации», — заметил глава государства.

400 миллиардов пойдут школам и детсадам на капремонт. Это вложение в будущее.

«Завтрашний день нашей страны определят устремления нынешнего молодого поколения, его становление, успехи, жизненные ориентиры, которые пройдут любую проверку на прочность. Это важнейший залог и гарантия суверенитета России, продолжение нашей истории. Предлагаю консолидировать позитивный опыт сферы молодежной политики и уже в этом году запустить новый национальный проект „Молодежь России“. Это должен быть проект о будущем и для будущего нашей страны», — подчеркнул он.

И здесь трудно переоценить роль наставников, учителей. Президент предлагает ввести выплаты для тех, кто отвечает за воспитание, и классным руководителям, которые трудятся в малых городах.

В регионах начнут создавать так называемые школы лидерского уровня. И дело не только в новаторских и авторских методиках: важно привести образование к единым высоким стандартам, ведь до сих пор есть много вопросов к ЕГЭ.

«Он по-прежнему вызывает широкую общественную дискуссию и споры. Мы все об этом хорошо знаем. Действительно, механизм ЕГЭ должен совершенствоваться. Что я предлагаю на этом этапе? Предлагаю сделать еще один шаг в этом направлении. Дать выпускникам, что называется, второй шанс, а именно по выбору самого ученика предоставить ему возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов и сделать это до конца приемной кампании в вузы, чтобы успеть подать документы уже с учетом пересдачи», — указал Путин.

Наши достижения в науке и технологиях конвертируются в экономические показатели. По ВВП мы — первые в Европе и пятые в мире.

И есть все основания войти в четверку, многое зависит от кадров. Нацпроект с таким названием должен помочь.

«Нужно на деле укрепить связку всех уровней образования от школы до вуза. Они должны работать в единой логике, на общий результат. И конечно, здесь важно участие будущих работодателей. С нынешнего учебного года во всех школах страны развернута система профориентации. Ребята начиная с шестого класса могут познакомиться с разными специальностями. Обращаюсь сейчас к руководителям предприятий, научных и медицинских центров, пожалуйста, приглашайте к себе школьника. Пусть ребята смотрят цеха», — призвал президент России.

Качественное образование невозможно без достойных условий обучения. Поэтому миллиарды из бюджета будут направлены на ремонт колледжей, техникумов, общежитий, вузов это тоже касается.

«Для этого до 2030 года построим 25 университетских кампусов. Предлагаю в этой связи расширить эту программу и в общей сложности построить не менее 40 таких студенческих городков. Придется выделить на эти цели около 400 миллиардов рублей из федерального бюджета. Естественно, предусмотрев в кампусах все условия, чтобы студенты, аспиранты, преподаватели, молодые семьи могли учиться, работать и воспитывать детей», — подчеркнул российский лидер.

От науки зависит будущее страны, поэтому президент предлагает сосредоточиться на программах по технологическому суверенитету: робототехнике, новых материалах и химии, беспилотниках. Эти направления должны стать драйверами развития страны — экономить тут нельзя.

«Считаю, что мы должны более чем вдвое увеличить совокупные вложения государства и бизнеса в исследования и разработки. Довести их долю до 2% ВВП к 2030 году. Конечно же, главное — это эффективность таких вложений. Речь идет о достижении конкретного научного результата в каждом конкретном случае. Здесь нужно использовать позитивный опыт наших федеральных научно-исследовательских программ по генетике, сельскому хозяйству, проектов Российского научного фонда», — заметил глава государства.

Цифровизацию президент выделил в отдельный проект «Экономика данных». По сути, она позволяет получать одинаково качественные услуги независимо от региона, внедрение искусственного интеллекта вообще открывает новые горизонты.

«Это должно быть настоящим прорывом. Для этого нужно наращивать наши вычислительные ресурсы. Так, к 2030 году совокупная мощность отечественных суперкомпьютеров должна быть увеличена не менее чем в десять раз. Это абсолютно реалистичная задача», — отметил Путин.

При подготовке к посланию президент много ездил по стране, встречался с коллективами заводов, с жителями малых городов. Поэтому знает, что страна большая, а проблемы, как правило, у регионов общие.

Например, состояние жилищного фонда. Поэтому на модернизацию коммуналки выделят 4,5 триллиона рублей.

Газификация — еще одна болевая точка, в планах довести газ до самых отдаленных регионов на востоке и севере. И, наконец-то, до садоводов — об этом мечтали поколения огородников.

«Проблема затрагивает миллионы семей. Безусловно, ее нужно решить, причем решить в интересах граждан. А именно расширить программу социальной газификации и продолжить сети до границ участков с домом садоводческих товариществ. Также получат поддержку жители отдаленных северных и дальневосточных территорий, где в ближайшие годы пока не будет сетевого газа. Сегодня они отапливают свои дома углем или дровами. Теперь с помощью субсидий от государства они смогут приобрести современное экологичное оборудование, причем отечественного производства», — говорит президент.

По итогам посланий президент всегда дает поручения правительству, профильным ведомствам. Теперь им предстоит большая работа.

«Главное, что президент также сделал акцент на малые города, на села, на поселки, на обустройство России. Конкретные цифры — сколько городов будут обустроены, к каком году. И в целом через все послание такая стратегия развития страны, причем не только до 2030 года, но и в более дальнем горизонте», — сказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Все нацпроекты просчитаны. Президент называл конкретные суммы, дальше — дело техники.

«Мы просчитываем сейчас в рабочем порядке все эти решения. Они, значит, имеют свою ценность, поэтому сейчас главное — определиться с ресурсным обеспечением. Мы об этом говорили, и это будет сделано в этом году», — заявил глава Минфина России Антон Силуанов.

«Мы уже достаточно серьезно нарастили объемы и продолжение, где-то новые мероприятия позволят на той основе, которая уже создана, достаточно быстро развернуть работу. Тем более что большинство социальных инициатив, которые будут финансироваться из федерального бюджета, они реализуются на территориях регионов в интересах наших граждан. Регионы готовы, мы это знаем», — отметила вице-премьер Татьяна Голикова.

Самое главное, что эффект от новых нацпроектов и федеральных программ должен почувствовать каждый. Послание Федеральному собранию — это фундаментальный документ, он задает векторы развития страны на годы вперед.

Причем и во внешней, и во внутренней политике. А это послание коренным образом меняет жизнь российских семей.