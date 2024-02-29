Мэрия Воронежа сообщила о приближении к городу пяти БПЛА

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Согласно инструкции, в такой ситуации следует зайти в здание или укрыться за деревьями.

К Воронежу движутся пять БПЛА, их зафиксировали средства обнаружения. Об этом сообщили в мэрии города.

«Средствами обнаружения зафиксировано движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около пяти единиц в направлении Воронежа», — говорится в сообщении.

Гражданам порекомендовали соблюдать спокойствие и не паниковать.

Согласно инструкции, в такой ситуации следует зайти в здание, подземный переход или укрыться за деревьями. Если человек находится в транспорте, надо остановиться, выйти и укрыться в безопасном месте, если дома — отойти от окон, перейти в коридор, ванную, туалет, кладовую.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские силы ПВО пресекли атаку ВСУ с применением дронов в двух регионах.