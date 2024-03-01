Отец-уголовник Бьянки Цензори хочет по-мужски поговорить с Канье Уэстом из-за голых нарядов дочери

Фото: www.globallookpress.com / Imagespace

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Супруга рэпера попадает в один скандал за другим.

Очередной «голый» выход звездной пары Бьянки Цензори и Канье Уэста шокировал не только общественность, но и семью дизайнера. Ее отец негодует, как рэпер позволяет ей гулять без нижнего белья, буквально выставляя все прелести напоказ.

Странные, откровенные наряды Цензори в сочетании с ее безрадостным лицом вызывают недоумение и шок. В последний раз дизайнер вышла в ресторан в Париже в короткой шубе и прозрачных колготках — больше из одежды на ней ничего не было.

Семья знаменитости скрывать свои эмоции больше не может. Отец Цензори, известный своим криминальным прошлым, намерен разобраться с беспутным зятем.

Источник рассказал Daily Mail, что, по мнению отца Цензори, дочь буквально находится в плену у рэпера. Он превращает ее в «дешевый рыночный товар».

«Отец Бьянки Лео хочет как следует поговорить с Канье и спросить его, о чем он думает, когда выставляет Бьянку напоказ, как голого трофейного пони. Он хочет спросить у Канье, что бы тот сделал, если бы его дочерей — Норт или Чикаго — увидели на публике полуобнаженными», — говорит инсайдер.

Тесть не понимает, как Канье поощряет «недопустимое поведение жены». Отец Цензори был в прошлом осужден за хранение запрещенных веществ и незаконное хранение оружия.

Ранее 5-tv.ru писал, правда ли рэпер тянет Цензори за собой в пропасть.