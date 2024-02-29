Вышвырнут на улицу? Что будет с королевой Камиллой в случае смерти Карла III

Фото: Reuters / Jonathan Brady

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И кто станет новым монархом при этом сценарии?

Недавно из британских таблоидов стало известно, что операция «Мост Менай» — это кодовое название действий властей страны на случай смерти короля Карла III. Подготовка к смерти члена королевской семьи, особенно монарха, требует огромного количества планирования.

Как только начнется операция, принц Уильям станет королем, а принцесса Кейт, скорее всего, станет королевой, пишет The Sun. Затем новый монарх обратился бы к нации, как это сделал Карл III на следующий день после смерти матери, Елизаветы II.

Королева Камилла не сохранит должность, поскольку, когда умирает король, королева-консорт утрачивает титул. Вместо этого она станет вдовствующей королевой.

Точно так же, как и в случае смерти королевы, каждый день будет распланирован перед государственными и частными похоронами. Кодовое название плана на случай смерти короля происходит от первого в мире железного подвесного моста в Англси, что в Уэльсе.

Мост пересекает пролив Менай между островом Англси и материком. Он был спроектирован Томасом Телфордом, эксплуатация началась в 1826 году.

Король имеет отношение к мосту и стране в целом, поскольку он был бывшим принцем Уэльским и на протяжении многих лет принимал участие в ряде национальных организаций.

Ранее 5-tv.ru писал, что Британия готовится к смерти больного раком короля Карла III.