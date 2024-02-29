Что стряслось? Тесть Джастина Бибера призвал молиться за семью певца

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Фанаты начали внимательно следить за ситуацией вокруг звездной пары.

Тесть певца Джастина Бибера, актер Стивен Болдуин, призвал молиться за музыканта и за свою дочь, модель Хейли Бибер. Она одновременно приходится музыканту супругой.

Он вышел на связь в личном блоге и опубликовал видео, на котором артист поет под гитару. Актер написал, что вся семья молится за супружескую пару, но так и не объяснил, в чем дело.

«Есть особые проблемы, с которыми сталкиваются люди, занимающие высокое положение, и враги не хотят, чтобы они приближались к Иисусу. Часто, независимо от материальных благ или похвал, они сталкиваются с крайне интенсивной духовной войной, угрожающей разрушить их веру, брак и жизнь в целом», — написал Болдуин.

Поклонники звездной пары стали ломать голову, о чем вообще речь. Также в комментариях разгорелись нешуточные споры сторонников теорий заговора.

Но были и те, кто подумал о разладе в паре. Слухи о том, что между Биберами пробежала черная кошка, появляются регулярно.

Однако прежде отец модели не призывал фанатов молиться за них. Даже когда знаменитому музыканту парализовало лицо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лерчек честно ответила на слухи о разводе.