«Если Украина падет»: Остин сделал громкое заявление по поводу СВО

Фото: Reuters / Evelyn Hockstein

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Что сказал руководитель Пентагона?

Поражение Украины может грозить прямым военным столкновением России и НАТО. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Откровенно говоря, если Украина падет, я действительно считаю, что НАТО вступит в борьбу с Россией», — сказал чиновник во время слушаний в Палате представителей.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru писал, что пленный боевик ВСУ рассказал о вранье Владимира Зеленского.