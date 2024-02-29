Смартфоны Xiaomi у людей по всему миру начали превращаться в «кирпичи» после обновления ОС

Xiaomi устраняет сбой ПО, превращающий смартфон в «кирпич»

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar

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Что произошло с устройствами компании?

Xiaomi работает над устранением сбоя, который делает смартфоны компании неработоспособными. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

«Мы уже работаем над решением проблемы. Приносим извинения за доставленные неудобства», — говорится на странице Xiaomi в соцсети «ВКонтакте».

Заявление сделано на фоне того, что пользователи Xiaomi пожаловались на ломающее смартфоны обновление. Устройства многих людей, как свидетельствуют комментарии в социальных сетях, превратились в «кирпичи».

После попытки обновления, которая у многих началась автоматически, на экранах открывается меню восстановления. Из него нельзя выйти даже после перезагрузки. Перезагрузка также не помогает.

Однако в Xiaomi рассказали, как можно поступить в данном случае. Пользователям следует либо осуществить полный сброс устройства, либо отнести его в сервисный центр.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме объяснили причину сбоя в Telegram.