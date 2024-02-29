Виолончелист Сергей Ролдугин выступил в Ташкенте

Фото, видео: 5-tv.ru

Кроме выдающегося деятеля искусства на сцену вышел скрипач Павел Милюков.

В Ташкенте состоялся концерт известных российских музыкантов: народного артиста России, виолончелиста Сергея Ролдугина и скрипача Павла Милюкова. Мероприятие прошло во Дворце международных форумов «Узбекистан».

Выступление выдающихся деятелей искусства сопровождал Национальный симфонический оркестр Узбекистана под управлением Алибека Кабдурахманова.

Яркая программа включала в себя «Вариации на тему рококо» Петра Чайковского, а также Концерт № 1 для скрипки с оркестром Макса Бруха.

Народный артист России Сергей Ролдугин является художественным руководителем созданного по его инициативе Санкт-Петербургского Дома музыки. Он возглавляет культурное учреждение с 2006 года.

Павел Милюков — известный скрипач, выпускник Московской консерватории, лауреат многих международных конкурсов. Милюков активно гастролирует по миру.

Ролдугин и Милюков дали концерт в рамках обширной программы, ориентированной на приобщение жителей страны к мировому музыкальному наследию, а также поддержку творческих исполнителей Узбекистана. Организаторами мероприятия выступили Фонд развития культуры и искусства Узбекистана, Министерство культуры Российской Федерации и Росконцерт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что виолончелист Сергей Ролдугин выступил в Государственном театре оперы и балета «Астана Опера». В концерте также приняли участие лауреаты международных конкурсов Павел Милюков и Динмухамед Кошкинбаев, заслуженный деятель Казахстана Салтанат Ахметова, а также симфонический оркестр театра под дирижерством заслуженного деятеля Казахстана Абзалы Мухитдинова.

Зрители услышали композиции лучших композиторов: Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Джоаккино Россини, Тлеса Кажгалиева. Среди зрителей присутствовал спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Он отметил, что восхищен выступлением. По его мнению, оркестр и дирижер проявили высочайший профессионализм.

Появление в Астане российских музыкантов высшего класса очень важно для Швыдкого. Такое прекрасное событие стало возможным благодаря сотрудничеству Министерства культуры и информации Казахстана, Санкт-Петербургского Дома музыки и представительства Россотрудничества в республике при поддержке посольства РФ.