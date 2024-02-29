Фильм ужасов в реальности: забетонированные тела мужчин нашли под Ростовом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Sina Schuldt; 5-tv.ru

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Что произошло в их квартире на самом деле?

В Ростовской области в городе Зверево сделали жуткую находку. В квартире непримечательной пятиэтажки обнаружены тела двух мужчин, замурованных в полу.

СК сообщил, что осмотр места происшествия уже проведен. По предварительным данным, погибшими оказались хозяин квартиры и его сын.

Бить тревогу начали соседи: они почувствовали характерный запах из соседней квартиры. Жители дома незамедлительно вызвали сотрудников правоохранительных органов.

В ходе осмотра в центре комнаты обнаружили склеп из гипсокартона, залитый бетоном. Внутри — тела двух мужчин, которые пролежали там долгое время.

Силовиками назначено проведение медицинских, молекулярно-генетических и судебных экспертиз. Само собой, уже возбуждено уголовное дело.

Версия подозреваемой

Женщина, которая хранила дома тела мужа и сына, при приезде полицейских пыталась нанести себе травмы, но ее успели остановить. Теперь она находится в больнице под присмотром.

Похоронить родственников как следует женщина все-таки намеревается. По версии фигурантки дела, первым замуровали сына — это делал муж цементом из гаража.

«Муж этим занимался. Я старалась не видеть сына, вроде же он живой был», — рассказывает подозреваемая.

Подробности от соседей

Новые подробности рассказала соседка семьи. Она отметила, что те были спокойными, тихими, подозрений не вызывали.

Женщина работала, а ее муж часто захаживал в гости к соседям. Ничего дурного жительница пятиэтажки не замечала.

Впоследствии замурованный мужчина при жизни рассказывал соседям, что сын уехал в Красноярск, поэтому того давно не видно. Мужчина также сообщил о якобы родившейся там внучке.

Затем легенда начала обрастать новыми деталями. По данным соседки, отец семейства утверждал, что сын попал в аварию, но выкарабкался.

Перед Новым годом мужчина был еще жив, он заходил поздравлять жильцов с праздниками. После этого он пропал, на звонки не отвечал.

Паниковать соседка стала, когда почувствовала запах гнили. Она вызвала правоохранительные органы, и уже тогда выяснились страшные обстоятельства.

Примерно полдня сотрудники пытались добраться до замурованных в цементе тел. Соседка утверждает, что сын семейства употреблял запрещенные вещества, а жена с мужем часто выпивали.

Со слов очевидцев, женщина, оставшаяся один на один со своим замурованным семейством, при отъезде в больницу якобы кричала, что убийство родственников — ее рук дело.

Хоронить их она не стала, потому что хотела, чтобы те были рядом. Также известно, что в этом доме живет брат фигурантки дела — свою квартиру он превратил в «настоящую помойку».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что мумию мужчины обнаружили в жилом доме в Петербурге.