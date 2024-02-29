Россия расправила плечи: главное о послании Путина Федеральному собранию

Фото, видео: Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Президент, глядя в лица тех, кто стоит сегодня за страну, рискуя собственной жизнью, видит будущее.

Настоящими героями нашего времени Владимир Путин назвал всех тех, кто служит России. И, в первую очередь, это участники и ветераны специальной военной операции.

Именно они должны выходить на ведущие позиции в воспитании молодежи, в крупных компаниях, в государственном и муниципальном управлении — уже завтра для них стартует специальная кадровая программа. Корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко собрал важные заявления.

Страна, которой можно гордиться. Ежегодное послание депутатам и сенаторам Путин открывает даже не с благодарности тем, кто защищает нас прямо в эти минуты на фронтах: он говорит спасибо тем, кто подставил нашей армии плечо в тылу.

«Миллионы людей объединили акция „Мы вместе“ и проект Общероссийского народного фронта „Все для Победы!“. Российский бизнес за два года направил миллиарды рублей волонтерским организациям и благотворительным фондам, которые поддерживают наших бойцов и их семьи. Люди отправляют на фронт письма и посылки, теплые вещи, маскировочные сети, перечисляют средства из своих порой достаточно скромных сбережений. Повторю, такая помощь бесценна. Это вклад каждого в общую победу», — заметил Путин.

Все началось как раз ровно десять лет назад с Крымской весны и Донбасса, восставшего против вновь поднимающего голову нацизма. Мы не могли иначе, нас так воспитали.

«Мы все, граждане России, будем вместе защищать нашу свободу, право на мирную и достойную жизнь. Сами и только сами определять свой путь, беречь связь поколений, а значит, непрерывность исторического развития. Укрепление суверенитета идет сегодня по всем направлениям и прежде всего, конечно, на фронте, где стойко и самоотверженно сражаются наши бойцы. Благодарю всех, кто борется сейчас за интересы Отечества, кто проходит через горнило военных испытаний, ежедневно рискует жизнью. Весь народ преклоняется перед вашим подвигом, скорбит о погибших. И Россия всегда будет помнить своих павших героев. Объявляется минута молчания», — сказал Путин в ходе послания.

Российское воинство — прочная основа многонационального и многоконфессионального мира, которое сегодня оснащено самым современным оружием. Путин в этот раз много вспоминает об истории.

В 2018 году во время оглашения подобного послания он представил целую линейку суперсовременного оружия, которое уже сегодня стоит на защите страны.

«Так, гиперзвуковой авиационный комплекс «Кинжал» не только поставлен на вооружение, но и с высокой эффективностью используется для поражения особо важных целей в ходе специальной военной операции. Также в бою уже применяли ударный гиперзвуковой комплекс морского базирования «Циркон», о котором в послании 2018 года даже и речи не шло, но и эта система уже в строю. На боевом дежурстве стоят гиперзвуковые блоки межконтинентальной дальности «Авангард» и лазерные комплексы «Пересвет». Завершаются испытания крылатой ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Эти системы подтвердили свои высокие, можно без преувеличения сказать, уникальные характеристики. В войска поставлены и первые серийные тяжелые баллистические ракеты «Сармат“», — рассказал глава государства.

Потому что страны Запада все еще грезят военными победами над Россией. Сами понимают, что получится у них это вряд ли, но политические в среде русофобов наверняка заработают.

«В последнее время все чаще звучат голословные обвинения, например, в адрес России, что мы якобы собираемся разместить ядерное оружие в космосе. Подобные вбросы, а это не что иное, как вбросы, — это уловка только для того, чтобы втянуть нас в переговоры на своих условиях, которые выгодны исключительно Соединенным Штатам. При этом они блокируют наше предложение, которое лежит у них на столе уже более 15 лет, имею в виду проект договора о предотвращении размещения оружия в космосе, которое мы подготовили еще в 2008 году. Но реакции-то никакой нет», — заметил Путин.

Поэтому мы выводим на новый уровень оснащение армии и флота, усиливаем северо-запад страны, который со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО будет иметь общую границу с агрессивным блоком. Но все это — лишь оборона.

«Теперь вот без всякого смущения заявляют, что Россия якобы намеревается напасть на Европу. Ну просто мы с вами понимаем, несут бред какой-то. При этом сами выбирают цели для нанесения ударов по нашей территории. Они должны, в конце концов, понимать, что у нас тоже есть оружие — да знают об этом, только сейчас я сказал — которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас? Чем пугают весь мир? Что все реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит, уничтожением цивилизации. Мы, даже сегодняшнее поколение, прошли через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе, сейчас в условиях конфликта на Украине то же самое происходит. Они все думают, что для них это мультики какие-то», — подчеркнул президент.

Но все попытки спасти западную гегемонию за счет России ведут к краху самого гегемона.

«Без суверенной, сильной России никакой прочный миропорядок невозможен. Мы стремимся к объединению усилий мирового большинства для ответа на глобальные вызовы, в числе которых бурные трансформации в мировой экономике, торговле, финансах, технологических рынках. Когда рушатся многие прежние монополии и стереотипы, связанные с ними. Так, уже в 2028 году страны БРИКС с учетом государств, которые недавно стали членами этого объединения, будут создавать около 37% глобального ВВП», — отметил Путин.

Эта модель привлекает к нам все большее количество единомышленников, не готовых жить под диктатом так называемых «западных ценностей».

«Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают нормы морали и институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, а мы выбираем жизнь. Россия была и остается оплотом традиционных ценностей, на которых строится человеческая цивилизация. Наш выбор разделяют большинство людей в мире, в том числе миллионы граждан западных стран», — заметил президент.

Эти ориентиры сегодня диктует сама жизнь. Мы не закрываемся от мира, но развиваться Россия будет теперь в первую очередь с опорой на себя.

«Первое: мы должны быть независимыми, иметь все технологические ключи в таких чувствительных областях, как сбережение здоровья граждан, продовольственная безопасность. Второе: нужно достичь технологического суверенитета в сквозных сферах, которые обеспечивают устойчивость всей экономики страны. Это средства производства и станки, робототехника, все виды транспорта, беспилотные, авиационные, морские и другие системы, экономика данных, новые материалы и химия. Третье: мы должны создавать глобально конкурентные продукты, опираясь на уникальные отечественные разработки, в том числе в области космических, атомных и новых энергетических технологий», — говорит глава государства.

Главное, есть те, кто будет двигать Россию вперед.

«Постоянно встречаюсь с участниками специальной военной операции. Это и кадровые военные, и добровольцы, люди гражданских профессий, которые были мобилизованы на военную службу. Все они с оружием в руках встали на защиту Родины. Знаете, смотрю на этих мужественных людей, порой совсем молодых ребят, и вот без всякого преувеличения могу сказать — сердце наполняется гордостью за наших людей, за наш народ и за конкретно этих людей. Такие, безусловно, не отступят, не подведут и не предадут», — заметил Путин.

Путин, глядя в лица тех, кто стоит сегодня за страну, рискуя собственной жизнью, видит будущее России.

«Вы знаете, что слово „элита“ во многом себя дискредитировало теми, кто, не имея никаких залогов перед обществом, считает себя какой-то кастой с особыми правами и привилегиями, особенно имея в виду тех, которые в предыдущие годы набили карманы за счет всяких процессов в экономике 1990-х годов. Вот они точно не элита. Повторю, подлинная, настоящая элита — это все, кто служит России, труженики и воины, надежные, проверенные, делом доказавшие свою преданность России достойные люди», — подчеркнул Путин.

И для того, чтобы они и дальше подавали пример остальным, президент объявляет «Время героев». Кадровую программу, которая сделает из прошедших окопы Донбасса бойцов ту самую элиту страны.

«Уже с завтрашнего числа, с 1 марта 2024 года, ветераны специальной военной операции, а также солдаты и офицеры, которые сейчас сражаются в действующих частях, смогут подать заявления для участия в первом учебном потоке специальной кадровой программы. Участниками программы смогут стать военнослужащие и ветераны с высшим образованием и управленческим опытом независимо от звания и должности. Главное, это должны быть люди, которые проявили свои лучшие качества, показали, что умеют вести за собой товарищей. Учеба начнется уже в ближайшие месяцы. Наставниками первых участников программы станут руководители правительства, администрации президента, федеральных министерств, ведомств, главы регионов и крупнейших наших компаний», — рассказал Путин.

И все это станет частью большой, масштабной программы развития.

«От мужества и решимости наших боевых товарищей, которые защищают Родину, поднимаются в атаку, под огнем идут вперед, жертвуют собой ради нас, ради Отчизны. Это они, наши воины, создают сегодня абсолютно необходимые условия для будущего страны и для ее развития. Низкий вам поклон, ребята. Я благодарю всех вас, уважаемые коллеги, благодарю всех граждан России за солидарность и надежность. Мы — одна большая семья. Мы вместе и потому сделаем все так, как планируем и хотим сделать, как мечтаем. Верю и в наши победы, в успехи, в будущее России. Спасибо», — завершил послание Путин.

С посланием к Федеральному собранию Путин выступил 29 февраля. Оно стало стало рекордным по продолжительности.

Речь Путина длилась около 2 часов и 6 минут. Глава государства акцентировал внимание на вопросах внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года и далее.