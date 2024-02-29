Синдром «хорошей девочки»: как научиться говорить «нет» и перестать подстраиваться под других

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Стремление всем угодить может сильно навредить человеку. Но почему оно возникает?

По мнению специалистов, в основе синдрома «хорошей девочки» лежит страх быть отверженным или наказанным, который родители по неосторожности могут развить еще в детстве. Клинический психолог Светлана Прокаева в беседе с 5-tv.ru рассказала, что это за синдром.

Синдром «хорошей девочки» — это одна из жизненных стратегий, которая выработалась у человека, когда ребенком его принимали только при условии, что он соответствует чьим-то ожиданиям. Он выучил: сопротивляться небезопасно, потому что далее последует наказание или отвержение. Во взрослые годы обратной стороной «принятия» другими людьми становится неспособность принимать решения, которые человек хотел бы сам.

При этом вторичной выгодой от такой стратегии является полученное ощущение принятия от окружающих. Светлана Прокаева подчеркивает, что человек становится очень удобным для людей, и при это совсем не удобным для себя самого.

Повысить переносимость неодобрения — первое, что стоит сделать для преодоления этих страхов. Важно уяснить, что нравиться всем невозможно, и уже сейчас в окружении каждого есть человека есть те, кому мы, возможно, не приглянулись.

«Чем больше вы продолжаете подстраиваться под остальных, тем больше вы подкармливаете свой страх отвержения или наказания», — отмечает психолог.

Нужно также принять тот факт, что человек имеет право отказываться, когда по объективным причинам не хочет соглашаться.

«Даже если кто-то из вашего окружения скажет свое „фи“ в вашу сторону, помните о том, что вы уже взрослый человек, и в состоянии это пережить», — дала совет специалист.

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