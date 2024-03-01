Учителя высоко оценили внимание Путина к системе образования

Фото, видео: Сорокин Донат / ТАСС; 5-tv.ru

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Они отмечают, что президент уже не первый год активно следит за этой сферой.

Учителя ценят внимание президента России Владимира Путина к развитию образования в стране и мерам поддержки образовательных учреждений и педагогического состава. Об этом 5-tv.ru рассказали сотрудники школы в селе Эльхотово в Северной Осетии.

«Каждый раз, когда идет послание президента, он огромное внимание уделяет именно социальной сфере», — сказала учитель географии СОШ № 3 села Эльхотово Залина Бароева.

Она подчеркнула, что доход учителей даже в соседних регионах зачастую отличается, поэтому очень приятно, что Путин обратил на это внимание. Советник директора СОШ № 2 села Эльхотово Екатерина Эльбакиева отметила, что президент уже не первый год уделяет огромное внимание педагогам.

Учитель биологии московской школы имени Карамзина Елена Жуковская сказала KP.RU, что инициатива разрешить выпускникам пересдавать один из предметов ЕГЭ является правильной. Это позволит школьникам использовать новый результат при поступлении в вузы.

Она подчеркнула, что в учительских чатах идею Путина поддержали. Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, в свою очередь, рассказала, что изменения могут вступить в силу уже в конце этого учебного года.