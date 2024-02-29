В реестр террористов включена Наталья Вовк*, обвиняемая в убийстве Дугиной

Фото: Черемисин Павел / ТАСС

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Трагедия произошла летом 2022 года.

Гражданка Украины Наталья Вовк*, которая обвиняется в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, внесена в реестр террористов и экстремистов. Информация об этом следует из базы Росфинмониторинга.

В список внесли и Богдана Цыганенко*, который также является фигурантом дела об убийстве Дугиной.

Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года. Ее машину подоврали, когда она направлялась в Москву из деревни Захарово. Дугина ехала за рулем Toyota Land Cruiser. Журналистке было 29 лет.

ФСБ вскоре раскрыла детали преступления. Главной подозреваемой в убийстве оказалась гражданка Украины Наталья Вовк, которая, согласно данным следствия, действовала в интересах украинских спецслужб.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что соучастников убийства журналистки Дарьи Дугиной — экс-сотрудника ГИБДД Ивана Рыбина и Даниила Чаудхури — приговорили к лишению свободы.

* — включен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга