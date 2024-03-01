Хватит губить себя: ТОП-5 самых вредных фруктов и ягод

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Filke

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Об этом не знает почти никто.

Фрукты принято считать полезной едой, так как в них есть множество витаминов и минералов. Так ли это на самом деле, изданию «Страсти» объяснила нутрициолог, натуропат Ксения Черная.

Виноград

Эти ягоды любят многие, но их следует употреблять до четырех часов дня, так как они повышают аппетит и содержат большое количество фруктозы. После трапезы с этим плодом может начаться вздутие и газообразование, он также повышает уровень сахара в крови.

«Если сразу после употребления самочувствие ухудшилось, значит, организм плохо ее переносит. Это не значит, что нужно навсегда отказаться от винограда, достаточно просто есть понемногу», — отмечает эксперт.

Бананы

В этом фрукте содержится очень много крахмала и сахара. При этом зеленые бананы полезнее полностью созревших. Однако при акне, молочнице и вздутии употреблять их не рекомендуется.

Арбуз

В арбузе есть большой плюс — в нем много воды. Но есть и минусы, например, большое количество фруктозы и минимальное содержание питательных веществ.

Он также, как и виноград, повышает сахар в крови. В идеале есть два кусочка через 20 минут после основного приема пищи, но ни в коем случае не использовать как мочегонное средство.

Черешня

Без этой вкусной ягоды нельзя представить ни одно лето. Но черешню нельзя съедать в большом количестве.

Это вызовет дискомфорт в желудке, вздутие и газообразование. Например, 100-200 граммов в день будет достаточно.

Яблоки и груши

Соотношение фруктозы и глюкозы в этих фруктах пагубно влияет на организм. Первой слишком много - она не успевает усваиваться и вредит печени.

Ранее 5-tv.ru сообщил, сколько на самом деле нужно заваривать чай.