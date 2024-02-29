Новая элита и сигнал Западу: какое видение будущего представил Путин в послании

Фото, видео: © РИА Новости / Гавриил Григоров; Личный архив Александра Шатилова; 5-tv.ru

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Глава государства дал обстоятельную оценку происходящим в мире событиям.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию является обращением будущего. Заявления, сделанные в Гостином дворе, в первую очередь направлены на внутреннюю аудиторию, сказал 5-tv.ru декан факультета ФСНиМК Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов.

«Это было послание будущего, то есть данную ситуацию Владимир Путин рисует достаточно, во-первых, светло, а во-вторых, весьма такое пролонгированное будущее современной Российской Федерации. Обещает грандиозные такие свершения, достижения на перспективу», — сказал эксперт.

Второй момент, продолжил Шатилов, заключается в «подвижках в отношении к элите общества». Начало спецоперации показало, кто кем является в современной российской элите.

Одни сдались, другие сбежали в лагерь врага, а третьи продемонстрировали волю к победе. Последним и адресовано послание Путина, считает эксперт — они поддерживают власть, смогли устоять под натиском Запада.

Вместе с тем президент поднял тему кадрового резерва, в который включаются не просто «молодые технократы и бюрократы». Теперь в их числе прежде всего те, кто понюхал пороха и продемонстрировал верность России.

Такой подход Шатилов назвал здравым. Обращение оказалось перспективным с точки зрения формирования будущих элит и кадровых резервов.

И, хотя в большей степени речь Путина была адресована внутренней аудитории в предвыборном контексте, прозвучали также определенные заявления в адрес западных «партнеров». В частности, им предложили признать, что Россия — один из главных мировых игроков.

Еще Путин упомянул, что Россия никогда не отрицала возможности диалога, но он должен быть абсолютно равноправным и учитывать суверенитет нашей страны и текущих территориальных реалий.

Таким образом, заключил Шатилов, послание было, с одной стороны, сделано под выборы, с другой — стало предупреждением оппонентам страны. После таких заявлений некоторые горячие головы на Западе, считает эксперт, должны остудиться.

С посланием к Федеральному собранию Путин выступил 29 февраля. Оно стало стало рекордным по продолжительности.

Речь Путина длилась около 2 часов и 6 минут. Глава государства акцентировал внимание на вопросах внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года и далее.