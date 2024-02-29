Все делает сам, как никто другой: почему Путину удается так хорошо работать с аудиторией

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Глава государства умело использует шутки в своих выступлениях, но это далеко не все его сильные стороны.

Только что завершилось ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Лидер страны, как всегда, использовал в своей речи шутки и взаимодействовал с аудиторией. Политолог Армен Гаспарян объяснил в беседе с 5-tv.ru, как у президента получается так хорошо работать с залом.

«Они (шутки — Прим. ред.) характерны для любого выступления президента. Он всегда старается разнообразить речь, он прекрасно чувствует аудиторию, он прекрасно понимает момент, когда стоит несколько спустить градус, какой-то шуткой разрядить, может быть, излишне напряженную атмосферу. Он очень хорошо это чувствует», — рассказал эксперт.

Гаспарян отметил, что президент самостоятельно готовит свои выступления, и в его команде нет спичрайтеров, которые пишут за него текст. Владимир Путин может потратить несколько дней, но речь составляет сам, причем делает это тщательно и качественно.

В выступлениях президента России нет популизма, там — только конкретика. Это очень важно для страны, заключил Армен Гаспарян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о важности передать потомкам сильную Россию.