Все делает сам, как никто другой: почему Путину удается так хорошо работать с аудиторией
Гаспарян: Путин чувствует аудиторию и самостоятельно готовится к выступлениям
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Глава государства умело использует шутки в своих выступлениях, но это далеко не все его сильные стороны.
Только что завершилось ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Лидер страны, как всегда, использовал в своей речи шутки и взаимодействовал с аудиторией. Политолог Армен Гаспарян объяснил в беседе с 5-tv.ru, как у президента получается так хорошо работать с залом.
«Они (шутки — Прим. ред.) характерны для любого выступления президента. Он всегда старается разнообразить речь, он прекрасно чувствует аудиторию, он прекрасно понимает момент, когда стоит несколько спустить градус, какой-то шуткой разрядить, может быть, излишне напряженную атмосферу. Он очень хорошо это чувствует», — рассказал эксперт.
Гаспарян отметил, что президент самостоятельно готовит свои выступления, и в его команде нет спичрайтеров, которые пишут за него текст. Владимир Путин может потратить несколько дней, но речь составляет сам, причем делает это тщательно и качественно.
В выступлениях президента России нет популизма, там — только конкретика. Это очень важно для страны, заключил Армен Гаспарян.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин заявил о важности передать потомкам сильную Россию.