Более двух тысяч памятников архитектуры отреставрировали за 13 лет в Москве

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / sobyanin

Ежегодно столичные реставраторы завершают работы более чем на 200 объектах культурного наследия.

Президент России Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию поручил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия.

В Москве за последние 13 лет в столице отреставрировано свыше двух тысяч памятников архитектуры. В числе наиболее знаковых — Северный речной вокзал, Московский дворец пионеров на Воробьевых горах, Миусское трамвайное депо на Лесной улице, Театр эстрады, хлебозавод № 5 на Ходынской улице, павильон № 1 «Центральный» на ВДНХ, центральная электрическая станция городского трамвая ГЭС-2, где в 2021 году открылся Дом культуры.

Ежегодно столичные реставраторы завершают работы по восстановлению более чем 200 объектов культурного наследия, так было и в 2023-м. Реставрационная программа постоянно расширяется: сейчас специалисты реставрируют свыше 500 памятников, с начала 2024-го выдано 132 разрешения на проведение различных работ.

Примеры ярких работ каждый год включают в программу Дней исторического и культурного наследия, чтобы жители и гости столицы сами могли увидеть результаты проведенной реставрации.

О том, как реставрируют Москву, можно узнать на этой странице.