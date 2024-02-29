Там бьются в истерике: Запад готовился, но Путин не сказал об этом в послании Федеральному собранию

Гаспарян: Запад ждал речь Путина про ВПК и СВО, но он говорил о развитии России

Фото, видео: Алеев Егор, Бобылев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Внимание зарубежных наблюдателей и медиа сегодня снова приковал президент России. Речь его превзошла все ожидания не только в нашей стране.

На Западе ждали, что в послании президента Владимира Путина Федеральному собранию особое внимание будет уделено армии и военно-промышленному комплексу (ВПК), однако он сделал упор на развитие российской экономики и других сфер жизни страны. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказал политолог Армен Гаспарян.

Путину удалось в очередной раз обмануть ожидания зарубежных наблюдателей. Это заметно по заголовкам, которые выдавали западные СМИ во время речи российского лидера.

«На Западе, наверное, многие ожидали, что основной упор будет на армию и ВПК, и, собственно, те заголовки, которые они давали в своих медиа, это, видимо, были какие-то заготовки», — обратил внимание Гаспарян.

Тем временем значительная часть выступления Владимира Путина была посвящена развитию российской экономики, образования, национальным проектам, семье, молодежи и другим социально важным темам.

«Мне кажется, что это одно из важнейших выступлений Владимира Владимировича. Ну, по крайней мере, лет, наверное, за десять и, наверное, через какое-то время это выступление займет свое место в школьном учебнике истории. Потому что оно ориентировано на развитие России. Оно не ситуативно, а, скорее, стратегическое. И это, наверное, главное, что надо сегодня было услышать в послании», — подчеркнул Армен Гаспарян.

С посланием к Федеральному собранию президент России выступил сегодня, 29 февраля. Оно стало стало рекордным по продолжительности. Речь Путина длилась около двух часов и шести минут, когда в 2018 году его самое долгое обращение заняло один час и 57 минут.

Глава государства акцентировал внимание на вопросах внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года и далее. Внешнеполитические вопросы также были затронуты. Речь шла и про конфликт на Украине, а также помощь участникам спецоперации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин заявил о важности передать потомкам сильную Россию.