Путин заявил о запуске программы «Земский работник культуры»

Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин

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Когда она будет реализована в России?

В России будет запущена с 2025 года программа «Земский работник культуры». Заявил об этом президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«Запустим с 2025 года программу „Земский работник культуры“. Люди постоянно говорят об этом на встречах», — сказал Путин.

Вместе с тем он поручил сформировать долгосрочную программу сохранения объектов культурного наследия России. Рассчитывается, что принята она будет на 20 лет. К 2030 году по всей стране необходимо привести в порядок не меньше тысячи объектов культурного наследия, сказал президент. Он также поручил продолжить финансировать фундаментальные проекты в этой сфере.

В рамках программы до конца 2030 года Путин поручил направить свыше 100 миллиардов рублей на просветительские, образовательные, исторические и другие востребованные творческие проекты в кино, интернете и соцсетях.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначает основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru перечислил главные заявления Путина из послания Федеральному собранию. Главное политическое событие страны определило вектор и стратегические задачи долгосрочного развития России.