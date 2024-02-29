Путин заявил о важности передать потомкам сильную Россию: «Наша ответственность»
Путин заявил о важности передать потомкам сильную Россию
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
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Российский лидер заверил, что именно так и будет.
Президент России Владимир Путин призвал передать потомкам сильную и благополучную страну. Об этом он заявил в ходе оглашения послания Федеральному собранию, которое прошло в Гостином дворе в Москве.
Путин заверил, что именно так и будет.
«Речь идет о нашей и только нашей ответственности за настоящее и за будущее России, это наша Родина, Родина наших предков, и она нужна и дорога только нам», — сказал президент.
Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин, объясняя необходимость заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, вспомнил старую шутку из прошлого «Бросай пить — вставай на лыжи!». Он отметил, что за последние в годы в стране выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом.