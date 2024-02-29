Путин назвал сроки утверждения новых нацпроектов России

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев

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Президент дал соответствующие поручения в завершение послания Федеральному собранию.

Все национальные проекты, анонсированные в рамках послания президента России Федеральному собранию, должны быть утверждены и реализованы до конца 2024 года. Такое поручение Владимир Путин дал в завершение своего обращения к парламенту.

«До конца года все национальные проекты, о которых сегодня говорил. Должны быть утверждены, скоординированы между собой», — сказал глава государства.

Российский лидер рассказал о готовящейся реализации проектов «Семья», «Молодежь России», «Кадры», «Экономика данных» и «Продолжительная и активная жизнь».

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин выступил за продление программы маткапитала до 2030 года.