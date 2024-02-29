Послание Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности

Фото: © РИА Новости / Гавриил Григоров

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Речь российского лидера заняла более двух часов.

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию стало рекордным по продолжительности. Мероприятие состоялось в последний день февраля текущего года в Гостином дворе в Москве.

Речь Путина длилась около двух часов и шести минут, когда в 2018 году его самое долгое обращение заняло один час и 57 минут.

Сегодня, 29 февраля, президент обратился к Федеральному собранию и обратил внимание зала в вопросы внутренней социально-экономической политики, многие из которых были ориентированы на перспективу до 2030 года и далее. Также были затронуты внешнеполитические темы, конфликт на Украине и помощь участников спецоперации.

Прямую трансляцию выступления президента вел 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выступил за продление программы материнского капитала в стране как минимум до 2023 года.