Разрыв неминуем? Что делать партнерам с разной тягой к интиму

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Все дело в половой конституции.

Часто пары, которые состоят в длительных отношениях, могут сталкиваться с проблемами в интимной жизни, даже если в начале общения подобного не возникало.

Все дело в разных сексуальных темпераментах или, как это еще называют, половой конституции. Она определяет индивидуальные потребности человека в количестве и качестве секса.

Есть три типа половой конституции: слабая, средняя и сильная. Большинство людей обладает средней, а, значит, имеет средние потребности в интиме.

Это является самым гармоничным вариантом для построения отношений с любым типом сексуального темперамента. Сексолог, психолог и секс-коуч Екатерина Царева рассказала 5-tv.ru, как сохранить отношения, если вы обнаружили, что у вас с партнером разные потребности в постели.

Как объясняет эксперт, это нормально, когда в начале отношений уровень либидо находится на высоком уровне. Так происходит из-за гормональных изменений и мыслей, направленных на половой акт.

В результате этого первое время человек, допустим, со средней конституцией может часто заниматься сексом на заре отношений. Однако после того, как роман достигает своего условно-физиологического ритма, то тут, согласно уже конституции, все встанет на свои места.

При этом не стоит путать понятия «либидо» и «половая конституция». Уровень первого может периодически меняться в течение жизни в зависимости от самых разных факторов, однако второе — это постоянная величина.

«Если же ваша половая конституция отличается от вашего партнера в один шаг, например, средняя и сильная, то тогда компромисс вам будет найти проще и решить сложные ситуации будет проще, нежели тем, у кого темперамент в разы отличается от вашего партнера», — говорит сексолог.

Когда ваши темпераменты кардинально отличаются, то будет гораздо сложнее договориться. Здесь партнеру с сильной конституцией всегда придется подстраиваться под партнера со слабой, а не наоборот, иначе у слабого начнется фрустрация.

Очень важный момент — это умение вести диалог. Если партнеры выстроили гармоничные отношения, любят, ценят и уважают друг друга, то им договориться не составит труда.

Кроме того, важно обсудить, что вы можете сделать в данный момент. Необходимо и просвещение в этой сфере, чтобы решаться на разного рода эксперименты.

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