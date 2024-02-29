Путин объявил о введении налоговых вычетов для россиян при сдаче норм ГТО

Фото, видео: Афонина Елена / ТАСС ; 5-tv.ru

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Такой вид поощрений здорового образа жизни жителей страны начнет действовать со следующего года.

За успешные сдачи норм ГТО и регулярное прохождение диспансеризации граждане России будут получать дополнительные налоговые вычеты. Такое заявление российский лидер сделал в ходе послания Федеральному собранию, которое проходит 29 февраля 2024 года.

Президент отметил, как важно поощрять людей за тягу к физической культуре и здоровому образу жизни.

«Уже со следующего года будет предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно, на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО», — сказал Путин.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России стартует нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».