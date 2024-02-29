Жителям столицы в цифровом формате доступно более 420 услуг и сервисов

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В числе наиболее востребованных — повседневные сервисы, которые помогают москвичам заботиться о здоровье, узнавать об успехах детей в школе и решать бытовые вопросы.

Президент РФ Владимир Путин в ходе послания к Федеральному Собранию заявил, что к 2030 году нужно сформировать цифровые платформы во всех ключевых отраслях экономики и социальной сферы.

С 2011 года Москва развивает собственную цифровую экосистему, которая позволяет горожанам решать практически все повседневные задачи в онлайн-формате в любое время и с любого устройства. На портале mos.ru жителям доступно более 420 электронных услуг и сервисов, которыми пользуются более 15,9 миллиона человек.

Как сообщили в столичном Департаменте информационных технологий, с каждым годом москвичи все больше доверяют порталу mos.ru решение повседневных задач. С помощью сервисов можно записаться к врачу, просмотреть оценки ребенка в школе, оформить городские выплаты и субсидии, оплатить счета. Только в 2023 году городскими услугами и сервисами воспользовались более 760 миллионов раз — на 16 процентов больше, чем годом ранее. В общей сложности с 2011 года жители обратились к ним свыше 3,7 миллиарда раз. При этом более 90 процентов пользователей оценивают удобство и качество цифровых услуг и сервисов на хорошо и отлично.

В числе наиболее востребованных — повседневные сервисы, которые помогают москвичам заботиться о здоровье, узнавать об успехах детей в школе и решать бытовые вопросы. По итогам 2023 года самыми популярными сервисами портала mos.ru стали электронная медицинская карта, электронный дневник школьника, передача показаний счетчиков воды и тепла, запись на прием к врачу и просмотр информации о посещении и питании ребенка в школе, детском саду и колледже. Помимо этого, в цифровом формате горожане оплачивают штрафы ГИБДД и единый платежный документ, записывают детей в кружки, спортивные секции и дома творчества, оформляют карту москвича и многое другое.

Каждый год Москва переводит в цифровой формат новые городские услуги и сервисы, а также модернизирует существующие, чтобы пользоваться ими было еще удобнее. К примеру, в прошлом году на mos.ru открылся суперсервис «Мой питомец», где собрана вся информация о ветеринарных услугах в столице, доступна амбулаторная карта домашнего животного. Несколько новых услуг упростили старшеклассникам регистрацию для прохождения государственной итоговой аттестации. Благодаря модернизации услуги записи в первый класс родителям или законным представителям ребенка больше не приходится лично приносить документы для зачисления в школу — их копии можно прикрепить к заявлению в электронном виде. А для горожан старшего поколения открылась онлайн-запись для участия в проекте «Московское долголетие».

Подробнее о том, как развивался портал mos.ru в 2023 году, можно прочитать здесь.

Одно из ключевых направлений развития московской цифровой экосистемы — предоставление проактивных услуг, для получения которых жителям достаточно только подтвердить свое согласие. Уже сейчас в таком смарт-формате столица продлевает парковочные разрешения для многодетных семей и резидентов, оформляет карту москвича для первоклассников и назначает льготное питание в школьной столовой для детей из малообеспеченных семей. В перспективе город продолжит переводить социально значимые услуги в проактивный режим.

Помимо этого, в Москве создают и развивают ценностные сервисы, которые открывают для жителей новые возможности. К примеру, с 2020 года на портале mos.ru можно направить пожертвование в помощь подопечным столичных благотворительных фондов — благодаря этому сервису в поддержку нуждающихся уже перечислили более 100 миллионов рублей. В цифровом формате также можно забронировать книги в столичных библиотеках, арендовать помещение в учреждении культуры для проведения собственного мероприятия, заказать вывоз ненужных вещей и записаться на прием к нотариусу. Участники программы реновации могут воспользоваться суперсервисом, в котором доступна персональная инструкция по всем этапам переезда. Кроме того, здесь есть другие полезные сервисы, которые пригодятся будущим новоселам.

Тем, кто переезжает из одного района столицы в другой или в Москву из другого региона, будет полезен суперсервис «Переезд в Москве». В нем собраны полезные статьи, которые помогут адаптироваться на новом месте.

Сегодня портал mos.ru — это масштабная цифровая платформа, на которой миллионы москвичей могут решить практически любую повседневную задачу. Здесь можно не только воспользоваться онлайн-услугами и сервисами, но и узнать новости о жизни города, получить инструкции и ответы на вопросы, найти контакты городских служб. Благодаря порталу жителям не приходится разбираться, в какое ведомство надо обратиться с тем или иным вопросом, собирать бумажные документы и лично приезжать в органы власти. Все можно сделать онлайн в любое удобное время и с любого устройства с выходом в интернет.

Использование цифровых технологий и искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на сайте.