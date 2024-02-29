Путин: к 2030 году должен быть обеспечен доступ к Интернету по всей России

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

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В послании Федеральному собранию президент рассказал, какие меры будут приняты для реализации этой цели.

В ближайшие шесть лет в России должен быть обеспечен доступ к высокоскоростному интернету, на эти цели будет выделено 116 миллиардов рублей. Такое заявление российский лидер сделал в ходе послания Федеральному собранию, которое проходит 29 февраля 2024 года.

Президент отметил, что в рамках реализации поставленных задач будет расширена спутниковая сеть, которая должна затронуть самые дальние уголки страны. Речь идет, в том числе, о федеральных трассах и небольших дорогах, соединяющих населенные пункты.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин рассказал, сколько должен составлять размер МРОТ в России к 2030 году.