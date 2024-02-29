На тестовом голосовании проверят работоспособность систем при высокой нагрузке

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Система электронного голосования включает в себя онлайн-голосование, терминалы на избирательных участках и электронный список избирателей.

В рамках тестового голосования, которое пройдет в столице 2 марта с 10:00 до 14:00, разработчики проверят готовность системы электронного голосования к выборам пезидента России, а москвичи ответят на важный для города вопрос: нужно ли вырубать тополя, чтобы избавиться от пуха?

Система электронного голосования включает в себя онлайн-голосование, терминалы на избирательных участках и электронный список избирателей. Специалистам необходимо убедиться, что все эти компоненты будут работать корректно в ходе реальных выборов. Для этого они специально создадут имитацию возможных сбоев и отработают сценарии их устранения.

В ходе теста также будут проверены скорость обновления информации, удобство интерфейса и процедур онлайн-голосования и голосования через терминалы для пользователей.

Короткий временной интервал для проведения тестового голосования должен помочь создать максимальную нагрузку на все системы. При этом разработчики смогут проверить их работоспособность в ситуации, аналогичной той, которая ожидается в ходе полномасштабных выборов президента России.

На некоторых участках дополнительно проведут стресс-тест, чтобы отработать порядок действий в экстренной ситуации. Для этого на время специально отключат связь или электричество. Непрерывность процесса голосования на участках обеспечивается за счет дополнительных устройств с сим-картой и автономным питанием.

Кроме того, проверят и подготовку службы технической поддержки, куда члены избирательной комиссии могут обращаться, если в ходе голосования они зафиксируют технические неполадки.

Тестовое онлайн-голосование будет доступно с 10:00 до 14:00 2 марта на странице elec.mos.ru. Для того чтобы принять в нем участие, потребуется постоянная регистрация и полная учетная запись на mos.ru, а возраст участников голосования должен быть от 18 лет. Проверить доступные способы голосования (онлайн или с помощью электронных терминалов) можно в специальном сервисе в личном кабинете. Помимо этого, в период тестового голосования откроется 146 избирательных участков в разных округах Москвы. Их оборудуют точно так же, как и в день обычного голосования.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Проголосовать на них можно онлайн на elec.mos.ru круглосуточно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта. Избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00. На них можно отдать свой голос с помощью терминала электронного голосования либо бумажного бюллетеня.

Все, кто выберет электронный формат голосования, смогут принять участие в розыгрышах акции #ВыбираемВместе2024 программы «Миллион призов» и получить призовые баллы или умную колонку. Предусмотрены награды для тех, кто впервые голосует онлайн, но не победил в основных розыгрышах, а также для избирателей не старше 25 лет и в возрасте от 60 лет. Семейные пары и родители несовершеннолетних детей смогут присоединиться к дополнительным розыгрышам и выиграть до 100 тысяч призовых баллов или семейный билет в парк развлечений.