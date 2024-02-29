«Учат одному, спрашивают о другом»: Путин поручил привести школьную программу в порядок

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Президент отметил, что школьники порой получают не те знания, которые требуются им во время экзаменов.

Владимир Путин поручил правительству разобраться в школьной программе, когда во время уроков учителя говорят об одном, а на экзаменах спрашивают совершенно о другом. Об этом российский лидер рассказал в ходе послания Федеральному собранию, которое проходит 29 февраля 2024 года.

Президент отметил, что из-за некоторого несоответствия в наполнении образовательной программы родителям приходится нанимать репетиторов, чтобы их ребенок потом мог успешно сдать экзамен.

«Такое несоответствие, мягко говоря, между школьными программами и вопросами на экзаменах, а такое бывает, к сожалению, вынуждает родителей нанимать репетиторов, а ведь это далеко не всем по карману. Я прошу коллег из правительства совместно с педагогическим и родительским сообществом разобраться в этой проблеме», — сказал Путин.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин потребовал увеличить финансирование программ продвижения русского языка.