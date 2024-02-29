Фото, видео: Казаков Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России рассказал, каким образом будут поощрять граждан РФ, которые следят за своим здоровьем.

Владимир Путин, объясняя необходимость заниматься спортом и вести здоровый образ жизни, вспомнил старую шутку из прошлого «Бросай пить — вставай на лыжи!». Об этом глава государства рассказал в ходе послания Федеральному собранию, которое проходит 29 февраля 2024 года.

Президент России отметил, что за последние в годы в стране выросло число граждан, которые регулярно занимаются спортом. Это глава государства назвал одним из наиболее значимых достижений, подчеркнув, что необходимо поощрять людей за тягу к физической культуре и здоровому образу жизни.

«Уже со следующего года будет предоставлять налоговые вычеты для всех, кто регулярно, на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО. Помните, народный лозунг? Каждый помнит эту шутку: „Бросай пить — вставай на лыжи!“. Вот это — тот самый случай. Момент настал!» — сказал Путин.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин выступил за продление программы маткапитала до 2030 года.