Коварный план: почему Макрон решил «поиграть» в Наполеона именно сейчас

Фото: www.globallookpress.com / Panoramic

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Чего на самом деле добивается французский лидер?

Не так давно президент Франции Эммануэль Макрон начал говорить о возможной отправке западных войск на Украину. Этим он вызвал немалые споры со стороны ключевых государств НАТО, которые поспешили заявить, что не планируют принимать подобное решение.

Почему французский лидер поднял табуированную ранее тему, объясняет политический обозреватель EADaily Сергей Миркин. Эксперт обращает внимание на то, что заявление было сделано после встречи в Париже.

Там лидеры стран ЕС обсудили, какими способами могут оказать военную поддержку Украине. По итогам было объявлено о создании новой коалиции по поставкам боеприпасов ВСУ.

«Похоже, Макрон решил продемонстрировать, какой он решительный и воинственный парень. Французский президент вознамерился занять место лидера Европы, которое осталось вакантным после ухода в отставку экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Видимо, он посчитал, что пришло его время», — предположил специалист.

По его мнению, французский президент старается «взять власть в Европе», пока возникшие в мире перемены позволяют это сделать. Так, в США активно продолжается гонка за кресло президента.

Однако вряд ли лидеру Франции удастся встать во главе Европы, считает политический обозреватель. Дело в том, что страны ЕС слишком «расколоты», а Польша и Чехия, например, в основном ориентированы на Штаты.

С другой стороны, ситуация может измениться, если победу на американских выборах одержит Дональд Трамп, который, скорее всего, предпочтет политику изоляционизма. В таком случае связи США с Польшей и Чехией ослабнут, а главы стран «переориентируются» на Францию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Макрон оценил вероятность отправки западных войск на Украину.