Путин потребовал увеличить финансирование программ продвижения русского языка

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

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Президент заявил об этом в ходе оглашения послания. Зал аплодировал.

В России необходимо увеличить финансирование программ продвижения русского языка во всем мире. Об этом заявил президент Владимир Путин на оглашении послания Федеральному собранию в Гостином дворе в Москве.

Президент обратился к правительству с поручением о необходимости продвижения национального языка и культуры в других странах. В частности, он упомянул страны Африки и Ближнего Востока, с которыми развиваются динамичные дружеские отношения.

«Прошу правительство увеличить финансирование международных программ в сфере продвижения русского языка и нашей многонациональной культуры. Прежде всего, конечно, на пространстве СНГ, да и в мире в целом», — сказал глава государства.

На его требование в зале прозвучали аплодисменты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия не позволит вмешиваться во внутренние дела страны. По словам Путина, именно Запад пытался сломить страну, но враги просчитались.