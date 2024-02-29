«Должны стать нормой»: Путин сорвал овации после слов о многодетных семьях

Путин сорвал овации после слов о многодетных семьях в России

Фото, видео: Саверкин Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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В Год Семьи глава государства особенно подчеркнул важность рождения детей, как залога будущего страны.

Владимир Путин сорвал аплодисменты после слова о том, что многодетная семья — это обязательная норма для России. Такое заявление президент сделал в ходе послания Федеральному собранию, которое проходит 29 февраля 2024 года.

«Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», — сказал глава государства.

Президент добавил, что в ближайшие шесть лет в России необходимо добиться устойчивого роста рождаемости.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Путин оценил политическую систему России.