Путин: Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, как делал это с СССР

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент подчеркнул, что у РФ свои задачи, реализации которых необходимо придерживаться.

Запад пытается втянуть Россию в гонку вооружений, пытаясь повторить трюк, который в свое время проделали с СССР. Об этом Владимир Путин рассказал в ходе послания Федеральному собранию, которое проходит 29 февраля 2024 года.

Президент отметил, что западные страны надеются измотать Россию, как было в 1980-е годы с Советским Союзом, когда военные расходы составляли 13% от ВВП.

«Наша задача — так развивать оборонно-промышленный комплекс, чтобы нарастить научный, технологический, индустриальный потенциал страны», — подчеркнул президент.

Послание президента России Федеральному Собранию — это ежегодное обращение главы государства к парламенту, где президент дает оценку положению дел в стране, обозначит основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритеты развития государства.

В этом году площадкой для послания Федеральному собранию стал Гостиный двор в Москве, куда приехали, в том числе, участники специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Путин оценил политическую систему России.