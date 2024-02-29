Все прописано до мелочей: Британия готовится к смерти больного раком короля Карла III

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Thomas Gadd

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Английская чопорность не знает границ — все должно быть по правилам. И похороны не исключение.

Британский король Карл III обратился в больницу из-за проблем с простатой, надеясь на обычную операцию, но все оказалось гораздо сложнее. У монарха обнаружили онкологию. Из-за диагноза ему пришлось отказаться от части своих обязанностей и начать лечение. Несмотря на то, что врачи пытаются сделать все возможное, во дворце уже готовятся к похоронам, пишет 7Дней.ru со ссылкой на зарубежные СМИ.

Уже известно, что разработан подробный план всех событий, которые должны произойти после смерти короля. Сценарий прощания с королем получил кодовое название «Операция «Мост Менай».

Название выбрано не случайно. Карл III всегда был тесно связан с Уэльсом, где и находится мост Менай, соединяющий остров Англси с основной территорией графства. До восхождения на трон он носил титул принца Уэльского и проводил там немало времени. Монарх отмечал, что очень гордится тем, что может спокойно разговаривать на уэльском.

Он получил статус принца в девять лет, когда его мать Елизавета взошла на престол. Карл был принцем целых 64 года. В истории Британии он ждал корону дольше всех.

Для кого-то такой заранее заготовленный сценарий похорон может показаться циничным, но таковы местные традиции. Примечательно, что похороны и оплакивание королевы Елизаветы II проходили по сценарию, который назывался «Операции «Лондонский мост».

Конечно, «Операция «Мост Менай» — не просто дань традиции. Угроза того, что короля не станет внезапно, слишком большая. Надо быть готовым ко всему.

Согласно плану, первым о смерти короля узнает его сын и наследник Уильям, затем сын Гарри. Дальше все остальные родственники, после семьи печальную новость объявят главным чиновникам, начиная с премьер-министра. Только после этого о смерти короля будет объявлено народу. С этого момента начнется траур, который будет длится десять дней.

Прощание с Карлом должно будет проходить в Вестминстер-холле. Там и будет выставлен гроб.

Ранее 5-tv.ru писал о болезни короля Карла III.